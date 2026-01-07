BPSC Special School Teacher Exam Date 2026: बीपीएससी स्कूल टीचर एग्जाम शेड्यूल हुआ जारी

BPSC School Teacher Exam Date 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से स्कूल टीचर पद के लिए परीक्षा तिथि जारी कर दी है। यह भर्ती 7279 पदों के लिए निकाली गई थी। बीपीएससी विशेष विद्यालय शिक्षक भर्ती 2025 के लिए आवेदन 2 जुलाई 2025 से 28 जुलाई 2025 तक स्वीकार किए गए थे। लिखित परीक्षा 29 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे नीचे दिए गए लिंक से अपनी बीपीएससी डीएसओ परीक्षा तिथि 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।

BPSC School Teacher Exam Date 2026: महत्वपूर्ण विवरण

बीपीएससी स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी नीचे टेबल में देखें: