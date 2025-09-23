Delhi Police Constable Vacancy 2025
बिहार बोर्ड 9वीं सिलेबस 2025-26 (Bihar Board 9th Syllabus in Hindi), डाउनलोड पाठ्यक्रम PDF

By Simran Akhouri
Sep 23, 2025, 14:04 IST

BSEB बिहार बोर्ड सिलेबस 2025-2026 PDF डाउनलोड करें: यह लेख बिहार बोर्ड के छात्रों को अपना नवीनतम और अद्यतन पाठ्यक्रम डाउनलोड करने के लिए सीधे लिंक प्रदान करता है। आधिकारिक वेबसाइट से PDF प्राप्त करने के लिए बताए गए चरणों का पालन करें।

बिहार बोर्ड 9वीं सिलेबस 2025-26
बीएसईबी बिहार बोर्ड 9वीं का पाठ्यक्रम 2025 - 26 - छात्रों को उनकी परीक्षाओं की प्रभावी तैयारी में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान जैसे सभी विषयों के विस्तृत विषय शामिल हैं। पाठ्यक्रम को नवीनतम परीक्षा पैटर्न के अनुसार अद्यतन किया जाता है, ताकि छात्र महत्वपूर्ण विषयों को सीख सकें। सत्रवार खंडों में विभाजित, यह पूरे वर्ष व्यवस्थित अध्ययन में मदद करता है। छात्र आसान पहुँच और संदर्भ के लिए पाठ्यक्रम को पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं। पाठ्यक्रम की स्पष्ट समझ के साथ, छात्र अपनी पढ़ाई की योजना बना सकते हैं और परीक्षाओं में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कक्षा 9 के लिए बिहार बोर्ड पाठ्यक्रम 2025-26 को मुफ्त पीडीएफ में यहां से डाउनलोड करें।

बिहार बोर्ड 9वीं सिलेबस: Key Highlights 2025-26

परीक्षा संचालक

हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश

बिहार बोर्ड का संक्षिप्त नाम

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)

परीक्षा का नाम

बिहार 9वीं बोर्ड परीक्षा 2026

विषय

हिंदी, अंग्रेज़ी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित

शैक्षणिक वर्ष

2025-26

परीक्षा

ऑफ़लाइन

यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट

biharboardonline.bihar.gov.in

बोर्ड

राज्य बोर्ड

कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा तिथि (Half Yearly Exam)

September 24, 2025 to September 26, 2025

 बिहार बोर्ड 9वीं सिलेबस:BSEB Bihar Board Class 9 Syllabus 2025 

बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं  के पाठ्यक्रम की पीडीएफ़ के सीधे लिंक नीचे दिए गए हैं। ये biharboardonline.com पर छात्रों की परीक्षा की प्रभावी तैयारी के लिए प्रकाशित किए गए हैं

Maths 

Download PDF

Science

Download PDF

Social Science

Download PDF

English

Download PDF

Hindi

Download PDF

बीएसईबी कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम के अधिक विषयों के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

BSEB Class 9th Syllabus Download PDF

बिहार बोर्ड 9वीं सिलेबस सिलेबस पीडीएफ 2025-26 कैसे डाउनलोड करें?

बिहार बोर्ड ने आखिरकार छात्रों के लिए पाठ्यक्रम पीडीएफ पीडीएफ प्रारूप में मुफ्त में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा दिया है। पाठ्यक्रम पीडीएफ नीचे दिए गए चरणों का पालन करके डाउनलोड किया जा सकता है:

चरण 1: biharboardonline.com पर जाएँ

चरण 2: शीर्ष मेनू बार पर उपलब्ध 'पाठ्यक्रम (सिलेबस)' विकल्प देखें।

चरण 3: ड्रॉप-डाउन मेनू से अपनी कक्षा चुनें।

चरण 4: नाम पर क्लिक करें और पीडीएफ डाउनलोड करें।

Also Check - बिहार बोर्ड 10वीं सिलेबस 2025-26


