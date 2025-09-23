बिहार बोर्ड 9वीं सिलेबस 2025-26 (Bihar Board 9th Syllabus in Hindi), डाउनलोड पाठ्यक्रम PDF

बीएसईबी बिहार बोर्ड 9वीं का पाठ्यक्रम 2025 - 26 - छात्रों को उनकी परीक्षाओं की प्रभावी तैयारी में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान जैसे सभी विषयों के विस्तृत विषय शामिल हैं। पाठ्यक्रम को नवीनतम परीक्षा पैटर्न के अनुसार अद्यतन किया जाता है, ताकि छात्र महत्वपूर्ण विषयों को सीख सकें। सत्रवार खंडों में विभाजित, यह पूरे वर्ष व्यवस्थित अध्ययन में मदद करता है। छात्र आसान पहुँच और संदर्भ के लिए पाठ्यक्रम को पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं। पाठ्यक्रम की स्पष्ट समझ के साथ, छात्र अपनी पढ़ाई की योजना बना सकते हैं और परीक्षाओं में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कक्षा 9 के लिए बिहार बोर्ड पाठ्यक्रम 2025-26 को मुफ्त पीडीएफ में यहां से डाउनलोड करें।

बिहार बोर्ड 9वीं सिलेबस: Key Highlights 2025-26