rajeduboard.rajasthan.gov.in, rajresults.nic.in इन Direct Links से देखें RBSE 10th Result 2023

RBSE 10th Result 2023 SMS से कैसे देखें ? ( How to Check RBSE 10th Class result via SMS)

छात्र अपना रिजल्ट मोबाइल में इन्टरनेट न होने की स्थिति में भी चेक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें नीचे दिए गए नंबर पर एक एसएमएस भेजना होगा और उसी नंबर पर बोर्ड द्वारा एक रिजल्ट उन्हें भेज दिया जायेगा -

"RESULT (Space) RAJ10 (स्पेस) रोल नंबर" टाइप करें और इसे 56263 पर या 5676750 भेजें