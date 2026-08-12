BSNL JTO Exam 2026 City Intimation Slip: जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

BSNL JTO Exam 2026 City Intimation Slip: भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने वेबसाइट bsnlregistration.ibtexamination.com पर जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर परीक्षा की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप 2026 जारी कर दी है। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से विज्ञापन संख्या BSNLCO-11/12(11)/2026-RECTT-CO के तहत कुल 100 रिक्त पदों को भरा जाना है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवार एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के बाद अपने परीक्षा के शहर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसके हिसाब से ट्रैवल करने की योजना बना सकते हैं।

BSNL JTO Exam City Intimation Slip 2026 डाउनलोड लिंक

बीएसएनएल जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप 2026 डाउनलोड करने का लिंक bsnlregistration.ibtexamination.com पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड दोनों अलग-अलग होते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप में केवल परीक्षा के शहर की जानकारी होती है।