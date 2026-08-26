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BU Jhansi Result 2026 Link: बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी रिजल्ट घोषित, ये रहा लिंक

By Vijay Pratap Singh
Last Updated: Aug 26, 2026, 17:09 IST

BU Jhansi Result 2026 Download Link: बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी (BU) झांसी ने इवन सेमेस्टर रिजल्ट 2026 की घोषणा अपनी आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए सभी छात्र-छात्राएं अब अपनी मार्कशीट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिणाम देखने का डायरेक्ट लिंक नीचे आर्टिकल में उपलब्ध करा दिया गया है।

BU Jhansi Result 2026 Download Link
BU Jhansi Result 2026 Download Link

BU Jhansi Result 2026 OUT: बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी (Bundelkhand University) ने विभिन्न कोर्सों की परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी के रिजल्ट पोर्टल पर मेडिकल, कॉलेज, कैंपस और NEP कोर्स से संबंधित कई परीक्षाओं के नतीजे उपलब्ध हैं। जिन छात्रों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे अब यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट-bujhansi.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

छात्रों को बीयू झांसी रिजल्ट रिजल्ट 2026 ऑनलाइन देखने के लिए कोर्स का नाम, रोल नंबर सहित अन्य जानकारी दर्ज करनी होगी।

BU Jhansi Result 2026 Direct Link

बीयू झांसी रिजल्ट लिंक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर एक्टिव हो गया है। सभी छात्र-छात्राएं अपने रोल नंबर और आवश्यक विवरण दर्ज कर अपनी मार्कशीट चेक कर सकते हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु हमने रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक नीचे आर्टिकल में भी उपलब्ध करा दिया है।

Current Medical Result

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Archive Medical Result

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Current Colleges Result

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Archive Colleges Result

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Current Campus Result

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Archive Campus Result

यहां क्लिक करें

NEP Courses Results

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Archive NEP Results

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बीयू झांसी रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?

बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का रिजल्ट ऑनलाइन चेक करने के लिए छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:

  1. सबसे पहले बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाएं।

  2. होम पेज पर Students सेक्शन में Results पर क्लिक करें।

  3. अब अपने कोर्स, कॉलेज या परीक्षा के अनुसार रिजल्ट लिंक चुनें।

  4.  मांगी गई जानकारी, जैसे रोल नंबर, दर्ज करें।

  5. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

  6. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

  7. रिजल्ट को चेक करने के बाद इसका प्रिंटआउट या PDF डाउनलोड करके रख लें।

बीयू झांसी रिजल्ट में क्या जानकारी दी होगी?

  • छात्र का नाम

  • रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर

  • कोर्स/प्रोग्राम का नाम

  • सेमेस्टर और परीक्षा वर्ष

  • विषय का नाम और विषय कोड

  • प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक

  • अधिकतम अंक

  • कुल प्राप्त अंक

  • रिजल्ट स्टेटस जैसे पास/फेल/प्रमोटेड

  • डिवीजन, यदि लागू हो

  • रिजल्ट जारी होने की तिथि

BU Jhansi Result 2026 में जानकारी गलत होने पर क्या करें?

यदि रिजल्ट में नाम, रोल नंबर, विषय, अंक या किसी अन्य जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो छात्र तुरंत संबंधित कॉलेज या बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी सुधार या आपत्ति के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों का पालन करना चाहिए।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive - Editorial

Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.

He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.

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First Published: Aug 26, 2026, 17:09 IST

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