CBSE Class 10 French Sample Paper for Term 1 Board Exam 2021-22 with Answers and Marking Scheme (PDF)

CBSE Class 10 Term 1 French Sample Paper 2021-22 is available here with Marking Scheme cum Answer Key. Check this sample paper to know the expected format of paper and get an idea about questions that will be asked in term 1 exam.

CBSE Class 10 Term 1 Board Exam 2021-22: Get the CBSE sample paper for Class 10 French to prepare for the upcoming CBSE Class 10 Term 1 Board Exam 2021-22. This sample paper is entirely composed of MCQs. You will see MCQs of different types designed to test your knowledge of French literature and grammar. To know correct answers check CBSE Class 10 French Marking Scheme. Both the sample paper and marking scheme are provided here in PDF format.

CBSE Class 10 French Sample Question Paper for Term 1 Exam 2021-22:

Maximum Marks: 40

Time Allowed: 1.5 Hours

Section A (Compréhension) 5 MARKS

Lisez le texte et cochez la bonne réponse. (10 au choix)

A l’école, Maxime Chambreau ne réussissait pas très bien: il trouvait difficile de se concentrer pendant les cours. Mais il passe son baccalauréat, et étudie avec succès dans une école de commerce. En 2011, il devient directeur d’une entreprise. Pendant plusieurs années, Maxime travaille très dur, ne prend pas de vacances et n’a pas de temps pour sa famille. Puis, en 2017, il tombe malade : trop de stress, trop de travail. Le médecin lui conseille de changer de vie. Alors il décide de partir pendant un an en bateau avec toute sa famille.

Amandine, sa femme, hésite : un si long voyage en mer est dangereux pour leurs enfants, Katie, 7 ans et Marc, 6 ans. Mais c’est impossible de partir sans eux. Le 4 juin, 2017, ils quittent le port de la ville sur le bateau de Maxime. Amandine décide d’enseigner aux enfants tous les matins. Marc et Katie ont deux heures de cours de lecture, d’écriture, de calcul. Avec Maxime, ils apprennent à connaître la mer, les vents, comment naviguer. Et puis, Amandine raconte à ses enfants l’histoire des pays qu’ils visitent. Vivre à quatre dans un petit espace n’était pas toujours facile, et les premiers mois il y avait souvent des disputes. Mais, peu à peu, tous les quatre ont appris à mieux communiquer et à vivre ensemble. Un an plus tard, ils étaient unis par cette aventure qui resterait un merveilleux souvenir.

Cochez la bonne réponse

1. Dans l’image, on voit _______ .

a. un article

b. un texte publicitaire

c. une annonce classée

2. Après le bac, Maxime ________ ses études.

a. abandonne

b. continue

c. évalue

3. Quand Maxime devient directeur, il _______ tout le temps.

a. voyage

b. navigue

c. travaille

4. Vivre à quatre sur le bateau, c’était

a. facile dès le début.

b. un peu difficile au début

c. très amusant dès le premier jour.

5. Quand Maxime tombe malade, il ________

a. arrête de travailler.

b. travaille tout le temps

c. travaille avec sa famille

6. Amandine _________ l’idée de partir en bateau pour un an.

a. a apprécié

b. a donné

c. n’a pas beaucoup aimé

7. C’est _______ qui apprend à lire aux enfants.

a. Maxime

b. Amandine

c. Katie

