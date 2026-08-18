COMEDK UGET 2026 Round 3 Seat Allotment Result जारी, comedk.org जानें कैसे करें चेक
COMEDK Round 3 Seat Allotment 2026 Declared: COMEDK द्वारा COMEDK UGET 2026 राउंड 3 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट comedk.org से अपना रिजल्ट देखें।
COMEDK UGET Round 3 Allotment Result 2026: कर्नाटका के मेडिकल, इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेजों के संघ (COMEDK) द्वारा COMEDK UGET 2026 राउंड 3 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन छात्रों ने राउंड 3 की काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग प्रक्रिया पूरी की थी, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट comedk.org पर जाकर अपना अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
COMEDK UGET 2026 Round 3 Seat Allotment Result Declared at comedk.org: छात्र अपने एप्लीकेशन नंबर/यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके कैंडिडेट पोर्टल पर लॉगिन कर अलॉटमेंट लेटर देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
COMEDK UGET 2026 Round 3: डेट्स और शेड्यूल
सीट अलॉटमेंट के बाद की प्रक्रिया और फीस भुगतान से जुड़ी सभी मुख्य डेट्स नीचे दी गई टेबल में शामिल है। छात्र यहां से देखें।
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इवेंट
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डेट और टाइम
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राउंड 3 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट
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18 अगस्त 2026
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निर्णय लेने (Decision Making) और फीस भुगतान की विंडो
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18 अगस्त (शाम 4 बजे) से 21 अगस्त 2026 (शाम 4 बजे तक)
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आवंटित कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि
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24 अगस्त 2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
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सीट सरेंडर/कैंसिलेशन विंडो
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24 अगस्त 2026 (दोपहर 3:00 बजे तक)
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आधिकारिक वेबसाइट
COMEDK UGET 2026 Round 3 Seat Allotment Result - यहां क्लिक करें
COMEDK Round 3 Seat Allotment Result कैसे चेक करें?
- सबसे पहले COMEDK की आधिकारिक वेबसाइट comedk.org पर जाएं।
- होमपेज पर मौजूद "Engineering Login" पोर्टल पर क्लिक करें।
- अपना Application Number / User ID और Password दर्ज करके लॉगिन करें।
- डैशबोर्ड पर 'Decision Making' या 'Round 3 Seat Allotment' टैब पर जाएं।
- आपका आवंटित कॉलेज, ब्रांच और फीस का विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
कॉलेज रिपोर्टिंग के समय Required Documents
जिन छात्रों को सीट आवंटित हुई है और जिन्होंने 'Accept and Freeze' ऑप्शन चुना है, उन्हें निर्धारित डेट से पहले अलॉटेड कॉलेज में निम्नलिखित मूल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी के साथ रिपोर्ट करना होगा:
- COMEDK UGET 2026 अलॉटमेंट लेटर
- COMEDK ऑनलाइन फीस भुगतान रसीद
- 10वीं और 12वीं (10+2) की मार्कशीट व सर्टिफिकेट
- COMEDK UGET 2026 का रैंक कार्ड / एडमिट कार्ड
- वैध पहचान पत्र (Aadhaar Card / PAN Card / Passport)
- कैटेगरी / डोमिसाइल सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)
- हाल की पासपोर्ट साइज फोटो
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.