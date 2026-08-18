NEET, JEE Free Coaching 2026: केंद्र सरकार और बिहार बोर्ड का बड़ा फैसला, अब 2 अक्टूबर से मिलेगी फ्री कोचिंग; देखें पूरी डिटेल

Free JEE & NEET Coaching Scheme 2026: मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले लाखों मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। प्राइवेट कोचिंग संस्थानों की भारी-भरकम फीस और दूर-दराज के क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय लेवल पर फ्री कोचिंग योजना शुरू करने जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस योजना को 2 अक्टूबर 2026 यानी गांधी जयंती के अवसर से किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने राज्य के 155 मॉडल स्कूलों में एक्सपर्ट्स के जरिए स्मार्ट टीवी और ई-स्टूडियो (e-Studio) माध्यम से मुफ्त लाइव क्लासेस व कोचिंग व्यवस्था की शुरुआत कर दी है। हाल ही में 15 अगस्त यानी स्वतत्रंता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से संबंधित कई अहम घोषणाएं की थी। परंतु, उन्हीं सभी घोषणाओं में से एक केंद्र सरकार की ओर से NEET और JEE जैसी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए 02 अक्टूबर से फ्री कोचिंग शुरू करने की योजनाएं बनाई जा रही है।

JEE & NEET छात्रों के लिए Free Coaching योजना का मुख्य उद्देश्य NEET और JEE जैसी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए केंद्र सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी छात्रों की मदद करना है, जो पैसे की आर्थिक तंगी के चलते भी एग्जाम की तैयारी कर रहे है। साथ ही, इन एग्जाम के लिए एख बेहतर कोचिंग लेने में असमर्थ हो रहे हैं। केंद्र सरकार की फ्री-कोचिंग योजना: मुख्य बिंदु और रोडमैप केंद्र सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य से छात्रों को समान अवसर देना है, जो आर्थिक तंगी के कारण कोटा, दिल्ली या पटना जैसे बड़े शहरों के महंगे कोचिंग संस्थानों में नहीं जा पाते हैं। NEET और JEE जैसे मुख्य एग्जाम के लिए शुरू की जाने वाली ये फ्री-कोचिंग के बारे में मुख्य जानकारी हासिल करने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। इवेंट डिटेल्स योजना की शुरू करने की एक्सपेक्टेड डेट 2 अक्टूबर 2026 (गांधी जयंती) प्रारंभिक लक्षित एग्जाम NEET-UG और JEE (Main & Advanced) सहयोगी मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय, MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी) और कौशल विकास मंत्रालय अकादमिक पार्टनर IITs, IISc, NITs और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर व एक्सपर्ट्स भविष्य का विस्तार CUET, UPSC, SSC और बैंकिंग एग्जाम

फ्री-कोंचिग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए AI का इस्तेमाल NEET और JEE एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए फ्री-कोंचिग के लिए एआई आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय Meity और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाएगा। साथ ही, शिक्षा मंत्रालय की ओर से फ्री कोचिंग के लिए एकेडमिक सहयोग भी छात्रों के लिए जारी किया गया है। AI आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन कनेक्टिविटी तीन मंत्रालयों का साझा प्रयास: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कौशल विकास मंत्रालय इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का तकनीकी बुनियादी ढांचा (Technical Infrastructure) तैयार कर रहे हैं, जबकि शिक्षा मंत्रालय अकादमिक कंटेंट उपलब्ध कराएगा। AI और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल: छात्रों को केवल रिकॉर्डेड वीडियो ही नहीं मिलेंगे, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से उनकी कमजोरी का विश्लेषण (Performance Analysis) और डाउट-सॉल्विंग सेशन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

कम इंटरनेट वाले क्षेत्रों के लिए विशेष सुविधा: यह योजना केवल ऑनलाइन क्लास तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए ऑफलाइन/कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग सेंटर और स्टडी मटेरियल का भी प्रावधान कर रही है। बिहार बोर्ड (BSEB) की पहल: 155 मॉडल स्कूलों में फ्री-कोंचिग जहां केंद्र सरकार राष्ट्रीय लेवल पर प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, वहीं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस.एम. के निर्देशन में बिहार के मॉडल स्कूलों में डिजिटल पढ़ाई का नया युग शुरू हो चुका है: 155 मॉडल स्कूलों में शुरुआत: बिहार के 155 मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे विज्ञान फैकलटी के छात्रों को जेईई और नीट की विशेष तैयारी कराई जा रही है।

स्मार्ट टीवी व स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई: कक्षाओं को आधुनिक एसी स्मार्ट क्लासरूम के रूप में विकसित किया गया है, जहां स्मार्ट टीवी/बोर्ड पर देश के विख्यात सब्जेक्ट-एक्सपर्ट के रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स दिखाए जा रहे हैं।

e-Studio के जरिए लाइव क्लास: पटना स्थित केंद्रीय ई-स्टूडियो से एक्सपर्ट्स सीधे छात्रों से जुड़ रहे हैं, जहां छात्र रीयल-टाइम में अपने सवाल भी पूछ सकते हैं।

स्कूल समय के बाद क्लासेस: नियमित पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए कोचिंग सेशन स्कूल के बाद सभी छात्रों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं।