Delhi University BTech Admission 2026: स्पॉट राउंड 1 का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, 11 अगस्त तक करें Fees Submit
डीयू बीटेक एडमिशन 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत संचालित बीटेक (B.Tech) सिलेब्स में एडमिशन के लिए Spot Round 1 का Revised शेड्यूल जारी कर दिया है। छात्र नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से PDF को डाउनलोड करें।
DU BTech Admission 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत संचालित बीटेक (B.Tech) सिलेब्स में एडमिशन के लिए Spot Round 1 का Revised शेड्यूल जारी कर दिया है। छात्रों ने खाली बची सीटों पर एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे सभी छात्र ऑफिशियल पोर्टल admission.uod.ac.in पर जाकर रिवाइज्ड शेड्यूल को देख सकते हैं। छात्र शेड्यूल के अनुसार, स्पॉट राउंड 2 के अलॉटमेंट रिजल्ट को गुरुवार 6 अगस्त 2026 को शाम 4:59 बजे तक जारी किए जाएंगे।
डीयू द्वारा जारी किए गए नए शेड्यूल के अनुसार, अलॉटेड सीट को एक्सेप्ट करने के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन फीस का भुगतान करने की लास्ट डेट में बदलाव किए गए है। साथ ही, सीट एक्सेप्ट करने के लिए छात्रों को 11 अगस्त 2026 तक फीस को जमा करना जरूरी है।
डीयू बीटेक स्पॉट राउंड 1 एडमिशन 2026 रिवाइज्ड डेट्स
DU BTech Spot Round 1 से जुड़ी सभी रिवाइज्ड डेट्स और डिटेल्स को जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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रिवाइज्ड डेट
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स्पॉट राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट
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6 अगस्त 2026 (शाम 4:59 बजे)
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अलॉटमेंट सीट एक्सेप्ट करने की अवधि
|
6 अगस्त से 9 अगस्त 2026 (शाम 4:59 बजे तक)
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ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
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6 अगस्त से 10 अगस्त 2026 (शाम 4:59 बजे तक)
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ऑनलाइन एडमिशन फीस जमा करने की लास्ट डेट
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11 अगस्त 2026 (शाम 4:59 बजे तक)
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ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल
Revised Schedule for Spot Round I - यहां क्लिक करें
सीट अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने की आसान प्रक्रिया
CSAS BTech 2026 के लिए जिन छात्रों ने स्पॉट राउंड 1 के लिए रजिस्टर किया है, वे नीचे दिए गए इन स्टेप्स का उपयोग करके रिजल्ट को देख सकते हैं।
- दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल admission.uod.ac.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर CSAS BTech 2026 Portal / Dashboard लिंक पर क्लिक करें।
- अपना रजिस्टर्ड एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड को फिल करके लॉगिन करें।
- डैशबोर्ड पर दिए गए ‘Seat Allocation’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- यदि छात्र को कोई सीट अलॉट हुई है, तो अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लें।
- फिर, दिए गए टाइम के अंदर सीट को एक्सेप्ट करें।
छात्र DU BTech Admission 2026 के लिए Spot Round 1 का रिवाइज्ड शेड्यूल देखने के साथ-साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.