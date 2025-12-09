DFCCIL CBT 2 एडमिट कार्ड 2025: डाउनलोड करें MTS, Executive & Jr मैनेजर हॉल टिकट PDF

DFCCIL Admit Card 2025: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) आज, 9 दिसंबर 2025 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) स्टेज 2 के लिए एडमिट कार्ड करने वाला है। उम्मीदवार जिसने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS), एग्जीक्यूटिव (सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन), और जूनियर मैनेजर (फाइनेंस) समेत अलग-अलग पोस्ट के लिए स्टेज 2 राउंड की रिटन एग्जाम 13 दिसंबर, 2025 से शेड्यूल है।
DFCCIL CBT 2 एडमिट कार्ड 2025- हाइलाइट्स
DFCCIL द्वारा मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और एग्जीक्यूटिव (सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन) पदों के लिए आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को DFCCIL Admit Card 2025 की प्रिंटेड कॉपी लेकर हॉल सेंटर जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही एक वैध फोटो आईडी भी जरूरी है। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड पर सेंटर का नाम, पता, परीक्षा की तारीख, समय और रिपोर्टिंग टाइम जरूर चेक कर लें। ध्यान रहे कि उन्हें परीक्षा से 1.5 घंटे पहले रिपोर्ट करना चाहिए। परीक्षा से संबंधित अन्य विवरण और जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।
|
विवरण
|
जानकारी
|
संगठन का नाम
|
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL)
|
पदों का नाम
|
MTS, Executive और Junior Manager
|
कुल पदों की संख्या
|
642
|
सिटी इंटिमेशन स्लिप
|
26 नवंबर 2025
|
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|
9 दिसंबर 2025
|
परीक्षा तिथि
|
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
dfccil.com
DFCCIL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कैसे करें?
उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके आधिकारिक वेबसाइट या ऊपर दिए लिंक से आसानी से अपना DFCCIL CBT 2 एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।
-
सबसे पहले आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) की ऑफिशियल वेबसाइट dfccil.com पर जाएं।
-
होमपेज पर, लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन में “Notice to the candidates for E-Admit Card and schedule of CBT (Stage 2) against 01/DR/2025” लिंक पर क्लिक करें।
-
स्क्रीन पर परीक्षा शेड्यूल नोटिस दिखाई देगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और “Click Here to Download E-Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।
-
अब लॉगिन पेज ओपन होगा, जहां अपनी यूज़र ID और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाले, और लॉगिन पर क्लिक करें।
-
आपका DFCCIL एडमिट कार्ड 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और प्रिंट करें।
DFCCIL CBT 2 Admit Card 2025: DFCCIL CBT 2 शिफ्ट टाइमिंग और एग्जाम शेड्यूल क्या है?
रिपोर्टिंग टाइम और एग्जाम टाइमिंग समेत पूरा शेड्यूल DFCCIL ने पहले ही जारी कर दिया है। कैंडिडेट नीचे दी गई टेबल में DFCCIL CBT 2 शिफ्ट टाइमिंग और एग्जाम शेड्यूल देख सकते हैं।
-
13 दिसंबर 2025:-
-
7:30 AM – 9 AM से 11 AM : जूनियर मैनेजर (फाइनेंस)
-
7:30 AM – 9 AM से 11 AM : एग्जीक्यूटिव (इलेक्ट्रिकल)
-
11:30 AM – 1 PM से 3 PM : एग्जीक्यूटिव (सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन)
-
3:30 PM – 5 PM से 7 PM : मल्टी-टास्किंग स्टाफ
-
-
14 दिसंबर 2025:-
-
7:30 AM – 9 AM से 11 AM : एग्जीक्यूटिव (सिविल)
-
Comments
All Comments (0)
Join the conversation