DFCCIL CBT 2 एडमिट कार्ड 2025: डाउनलोड करें MTS, Executive & Jr मैनेजर हॉल टिकट PDF

SSC CHSL Answer Key 2025 Download
By Vijay Pratap Singh
Dec 9, 2025, 11:43 IST

DFCCIL CBT 2 Admit Card 2025: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS), एग्जीक्यूटिव (सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन) के पदों के लिए कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) स्टेज 2 के लिए DFCCIL एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा। उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।

DFCCIL CBT 2 Admit Card 2025 Link
DFCCIL CBT 2 Admit Card 2025 Link

DFCCIL Admit Card 2025: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) आज, 9  दिसंबर 2025 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) स्टेज 2 के लिए एडमिट कार्ड करने वाला है। उम्मीदवार जिसने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS), एग्जीक्यूटिव (सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन), और जूनियर मैनेजर (फाइनेंस) समेत अलग-अलग पोस्ट के लिए स्टेज 2 राउंड की रिटन एग्जाम 13 दिसंबर, 2025 से शेड्यूल है।

DFCCIL CBT 2 एडमिट कार्ड 2025- हाइलाइट्स

DFCCIL द्वारा मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और एग्जीक्यूटिव (सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन) पदों के लिए आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को DFCCIL Admit Card 2025 की प्रिंटेड कॉपी लेकर हॉल सेंटर जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही एक वैध फोटो आईडी भी जरूरी है। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड पर सेंटर का नाम, पता, परीक्षा की तारीख, समय और रिपोर्टिंग टाइम जरूर चेक कर लें। ध्यान रहे कि उन्हें परीक्षा से 1.5 घंटे पहले रिपोर्ट करना चाहिए। परीक्षा से संबंधित अन्य विवरण और जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

विवरण

जानकारी

संगठन का नाम

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL)

पदों का नाम

MTS, Executive और Junior Manager

कुल पदों की संख्या

642

सिटी इंटिमेशन स्लिप

26 नवंबर 2025

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि

9 दिसंबर 2025

परीक्षा तिथि

  • मल्टी-टास्किंग स्टाफ, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव (इलेक्ट्रिकल/टेलीकम्युनिकेशन) – 13 दिसंबर 2025

  • एग्जीक्यूटिव (सिविल) – 14 दिसंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

dfccil.com

DFCCIL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके आधिकारिक वेबसाइट या ऊपर दिए लिंक से आसानी से अपना DFCCIL CBT 2 एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) की ऑफिशियल वेबसाइट dfccil.com पर जाएं।

  • होमपेज पर, लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन में “Notice to the candidates for E-Admit Card and schedule of CBT (Stage 2) against 01/DR/2025” लिंक पर क्लिक करें।

  • स्क्रीन पर परीक्षा शेड्यूल नोटिस दिखाई देगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और “Click Here to Download E-Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।

  • अब लॉगिन पेज ओपन होगा, जहां अपनी यूज़र ID और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाले, और लॉगिन पर क्लिक करें।

  • आपका DFCCIL एडमिट कार्ड 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और प्रिंट करें।

DFCCIL CBT 2 Admit Card 2025: DFCCIL CBT 2 शिफ्ट टाइमिंग और एग्जाम शेड्यूल क्या है?

रिपोर्टिंग टाइम और एग्जाम टाइमिंग समेत पूरा शेड्यूल DFCCIL ने पहले ही जारी कर दिया है। कैंडिडेट नीचे दी गई टेबल में DFCCIL CBT 2 शिफ्ट टाइमिंग और एग्जाम शेड्यूल देख सकते हैं।

  • 13 दिसंबर 2025:-

    • 7:30 AM9 AM से 11 AM : जूनियर मैनेजर (फाइनेंस)

    • 7:30 AM9 AM से 11 AM : एग्जीक्यूटिव (इलेक्ट्रिकल)

    • 11:30 AM1 PM से 3 PM : एग्जीक्यूटिव (सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन)

    • 3:30 PM5 PM से 7 PM : मल्टी-टास्किंग स्टाफ

  • 14 दिसंबर 2025:-

    • 7:30 AM9 AM से 11 AM : एग्जीक्यूटिव (सिविल)

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

