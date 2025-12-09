DFCCIL CBT 2 एडमिट कार्ड 2025: डाउनलोड करें MTS, Executive & Jr मैनेजर हॉल टिकट PDF

DFCCIL Admit Card 2025: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) आज, 9 दिसंबर 2025 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) स्टेज 2 के लिए एडमिट कार्ड करने वाला है। उम्मीदवार जिसने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS), एग्जीक्यूटिव (सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन), और जूनियर मैनेजर (फाइनेंस) समेत अलग-अलग पोस्ट के लिए स्टेज 2 राउंड की रिटन एग्जाम 13 दिसंबर, 2025 से शेड्यूल है।

DFCCIL CBT 2 एडमिट कार्ड 2025- हाइलाइट्स

DFCCIL द्वारा मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और एग्जीक्यूटिव (सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन) पदों के लिए आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को DFCCIL Admit Card 2025 की प्रिंटेड कॉपी लेकर हॉल सेंटर जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही एक वैध फोटो आईडी भी जरूरी है। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड पर सेंटर का नाम, पता, परीक्षा की तारीख, समय और रिपोर्टिंग टाइम जरूर चेक कर लें। ध्यान रहे कि उन्हें परीक्षा से 1.5 घंटे पहले रिपोर्ट करना चाहिए। परीक्षा से संबंधित अन्य विवरण और जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।