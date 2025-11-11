Dr. Rammanohar Lohia Avadh University Result 2025 OUT: 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th सेमेस्टर रिजल्ट rmlau.ac.in पर जारी, ये रहा RMLAU Result 2025 Link

MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
By Vijay Pratap Singh
Nov 11, 2025, 11:59 IST

Dr. Rammanohar Lohia Avadh University Result 2025 OUT: डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय (RMLAU) की आधिकारिक वेबसाइट rmlau.ac.in पर RMLAU परिणाम 2025 लिंक जारी कर दिया है। छात्र जो यूजी और पीजी सेमेस्टर परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम और अन्य पाठ्यक्रमों के सीधा लिंक इस लेख से प्राप्त करें।

Dr. Rammanohar Lohia Avadh University Result 2025 OUT:  डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय (RMLAU) ने BA, B.Sc, B.Com समेत UG और PG कोर्सेस के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th सेमेस्टर के नतीजे ऑफिसियल पोर्टल पर जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी, वे अब अपना RMLAU रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट rmlau.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने परिणामों को ऑनलाइन मोड में जारी किया है, और छात्र अपने रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर दर्ज करके मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय (आरएमएलएयू) ने परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र अब अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम से संबंधित अन्य सभी जानकारी नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती है।

विवरण

जानकारी

विश्वविद्यालय

डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय (RMLAU)

परीक्षा का नाम

RMLAU परीक्षा 2025

परीक्षा पाठ्यक्रम

BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom और अन्य पाठ्यक्रम

RMLAU रिजल्ट 2025

जारी हुआ

लॉगिन क्रेडेंशियल्स 

रोल नंबर

आधिकारिक वेबसाइट

www.rmlau.ac.in

RMLAU Result 2025 Link

डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आरएमएलएयू रिजल्ट 2025 लिंक एक्टिव कर दिया है। सेमेस्टर-एंड परीक्षा में शामिल सभी छात्र अब अपना रोल नंबर दर्ज करके अपनी मार्कशीट ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं। हमने छात्रों को RMLAU रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सीधा लिंक नीचे दिया है।

Dr Ram Manohar Lohia Avadh University Result 2025 Link

यहां क्लिक करें

Dr Ram Manohar Lohia Result 2025 कैसे चेक करें?

छात्र नीचे दिए स्टेप्स की मदद से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना RMLAU रिजल्ट 2025 देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले RMLAU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “Examination” सेक्शन पर क्लिक करें।

  • इसके बाद “Results” विकल्प पर क्लिक करें।

  • अब अपने साल (Year), कोर्स और सेमेस्टर का चयन करें।

  • जिस रिजल्ट को देखना है, उस पर क्लिक करें।

  • फिर अपने कॉलेज का नाम चुनें और “View Result” पर क्लिक करें।

  • अपना रोल नंबर सही ढंग से भरें और “Show Result” बटन पर क्लिक करें।

  • स्क्रीन पर आपका RMLAU रिजल्ट दिखाई देगा। इसे ध्यान से चेक करें और भविष्य के लिए डाउनलोड/प्रिंटआउट निकाल लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

