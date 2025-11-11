Dr. Rammanohar Lohia Avadh University Result 2025 OUT: 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th सेमेस्टर रिजल्ट rmlau.ac.in पर जारी, ये रहा RMLAU Result 2025 Link

Dr. Rammanohar Lohia Avadh University Result 2025 OUT: डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय (RMLAU) ने BA, B.Sc, B.Com समेत UG और PG कोर्सेस के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th सेमेस्टर के नतीजे ऑफिसियल पोर्टल पर जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी, वे अब अपना RMLAU रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट rmlau.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने परिणामों को ऑनलाइन मोड में जारी किया है, और छात्र अपने रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर दर्ज करके मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

RMLAU Result 2025 OUT

डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय (आरएमएलएयू) ने परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र अब अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम से संबंधित अन्य सभी जानकारी नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती है।