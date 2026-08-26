DU Admission 2026: 100% फीस रिफंड पाने का आखिरी अवसर! du.ac.in पर 31 अगस्त तक करें अप्लाई

DU Fee Refund Rules 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) में शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए एडमिशन ले चुके छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है। यदि कोई छात्र किसी कारणवश डीयू से अपना एडमिशन वापस यानी Withdrawal करना चाहता है। साथ ही, फीस रिफंड की मांग कर रहा है, तो डियू यूनिवर्सिटी ने इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है।

ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, छात्रों के लिए एक ऑफिशियल टाइम-पीरियड जारी किया है, जिसमें छात्र 31 अगस्त 2026 यानी सोमवार तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल du.ac.in और ऑफिशियल वेबसाइट admission.uod.ac.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अनुसार, कोई छात्र 31 अगस्त 2026 से पहले अपने एडमिशन को वापस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उस छात्र को प्रोसेसिंग और रजिस्ट्रेशन फीस को छोड़कर एडमिशन की फीस 100% वापस यानी Refund कर दी जाएगी।