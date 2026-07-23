DU UG Admission 2026: राउंड 1 में 61,000+ सीटें कंफर्म, राउंड 2 अलॉटमेंट लिस्ट 25 जुलाई को होगी जारी

DU CSAS Round 2 Seat Allotment 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) में शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए अंडरग्रेजुएट (UG) एडमिशन के पहले राउंड के लिए सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया को पूरी कर ली गई है। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS UG 2026) के राउंड 1 में करीब 63,756 सीटें भरी गई हैं। कुल 15,265 छात्रों ने 'फ्रीज' ऑप्शन को चुना है, जबकि 48,153 छात्रों ने 'अपग्रेड' का ऑप्शन चुना है।

जिन छात्रों को पहले राउंड में सीट अलॉट नहीं की गई है, जिन्होंने अपनी सीट 'अपग्रेड' के लिए रखी है, उनके लिए 25 जुलाई 2026 का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। डीयू दोपहर 12:00 बजे CSAS Round 2 Allocation List जारी करने जा रहा है।

DU UG CSAS Round 2 Admission Schedule: महत्वपूर्ण डेट्स

DU UG CSAS Round 2 की काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़ी सभी इंपोर्टेंट अपडेट्स और डिटेल्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।