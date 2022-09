FCI Category 3 Recruitment 2022: 5043 टेक्निकल, एकाउंट्स, जनरल तथा अन्य पदों की भर्ती के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन, 6 सितंबर से भरें फॉर्म

FCI Category 3 Recruitment 2022: यदि आप भी सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं तो ये खबर आपके लिए है, कुछ दिन पहले ही जागरण जोश ने आपको बताया था कि जल्द ही FCI में 5000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगीI इसी संदर्भ में FCI ने अपने सभी 5 जोनों में Category-3 के 5043 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसकी आवेदन प्रक्रिया 6 सितंबर से शुरू होगी और 5 अक्टूबर 2022 तक जारी रहेगी I

एफसीआइ कटेगरी 3 के विज्ञापन (सं.01/2022) के अनुसार, साउथ जोन में विभिन्न पदों पर 989 रिक्तियां, ईस्ट जोन में 768 रिक्तियां, वेस्ट जोन में 713 रिक्तियां और नॉर्थ ईस्ट जोन में 185 रिक्तियों समेत कुल 5043 रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाएंगेI जिन पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं, उनमें टेक्निकल, एकाउंट्स, जनरल, डिपो, सिविल, हिंदी में एजी-3, जेई (सिविल, ईएमई), स्टेनो, आदि शामिल हैं।

FCI Category 3 Recruitment 2022 महत्वपूर्ण तिथियां :

आवेदन शुरू होने की तिथि - 06 सितंबर 2022

आवेदन की अंतिम तिथि -05 अक्टूबर 2022

FCI असिस्टेंट ग्रेड -3 Phase-1 परीक्षा की तिथि - जनवरी 2023 में

FCI Category 3 Recruitment 2022 पदों का विवरण :

नार्थ जोन - 2388

असिस्टेंट ग्रेड -III (टेक्निकल) - 611

असिस्टेंट ग्रेड-III (जनरल) - 463

असिस्टेंट ग्रेड-III (अकाउंट) - 142

असिस्टेंट ग्रेड-III (डिपो) - 1063

जूनियर इंजिनियर (EME) - 8

जूनियर इंजिनियर (सिविल) - 22

असिस्टेंट ग्रेड-II (हिंदी) - 36

स्टेनो ग्रेड -II - 43

साउथ जोन - 989

असिस्टेंट ग्रेड-III (टेक्निकल) - 257

असिस्टेंट ग्रेड-III (जनरल) - 155

असिस्टेंट ग्रेड-III (अकाउंट) - 107

असिस्टेंट ग्रेड-III (डिपो) - 435

जूनियर इंजिनियर (सिविल) - 5

असिस्टेंट ग्रेड-II (हिंदी) - 22

स्टेनो ग्रेड -II - 8

ईस्ट जोन - 768

असिस्टेंट ग्रेड-III (टेक्निकल) - 194

असिस्टेंट ग्रेड-III (जनरल) - 185

असिस्टेंट ग्रेड-III (अकाउंट) - 72

असिस्टेंट ग्रेड-III (डिपो) - 283

जूनियर इंजिनियर (सिविल) - 7

जूनियर इंजिनियर (EME) - 2

असिस्टेंट ग्रेड-II (हिंदी) - 17

स्टेनो ग्रेड-II - 8

वेस्ट जोन - 713

असिस्टेंट ग्रेड-III (टेक्निकल) - 194

असिस्टेंट ग्रेड-III (जनरल) - 296

असिस्टेंट ग्रेड-III (अकाउंट) - 45

असिस्टेंट ग्रेड-III (डिपो) - 258

जूनियर इंजिनियर (सिविल) - 5

जूनियर इंजिनियर (EME) - 2

असिस्टेंट ग्रेड-II (हिंदी) - 6

स्टेनो ग्रेड-II - 9

नार्थईस्ट जोन - 185

असिस्टेंट ग्रेड-III (टेक्निकल) - 48

असिस्टेंट ग्रेड-III (जनरल) - 53

असिस्टेंट ग्रेड-III (अकाउंट) - 40

असिस्टेंट ग्रेड-III (डिपो) - 15

जूनियर इंजिनियर (सिविल) - 9

जूनियर इंजिनियर (EME) - 3

असिस्टेंट ग्रेड-II (हिंदी) - 12

स्टेनो ग्रेड-II - 5

FCI Category 3 Recruitment 2022 वेतन:

जेई - रु. 34000-103400

स्टेनो ग्रेड 2 - रु. 30500-88100

एजी ग्रेड 3 - रु. 28200- 79200

FCI Category 3 Recruitment 2022 शैक्षिक योग्यता:

AG-III (टेक्निकल) - उम्मीदवार को कृषि / वनस्पति विज्ञान / प्राणी विज्ञान / बायोटेक / खाद्य, आदि में स्नातक होना चाहिए।

AG-III (जनरल) - उम्मीदवार स्नातक होना चाहिए और कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए

AG-III (अकाउंट) - बीकॉम और कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए

AG-III (डिपो) - उम्मीदवार स्नातक होना चाहिए और कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए

जेई (ईएमई) - उम्मीदवार के पास ईई / एमई इंजीनियरिंग में डिग्री है। या (डिप्लोमा + 1 वर्ष एक्सप्रेस)

जेई (सिविल) - उम्मीदवार के पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री है. या (डिप्लोमा + 1 वर्ष एक्सप्रेस)

टाइपिस्ट (हिंदी) - उम्मीदवार को स्नातक होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए।

AG-II (हिंदी) - हिंदी के साथ स्नातक और अंग्रेजी में अनुवाद का 1 वर्ष का अनुभव

स्टेनो ग्रेड- II - ग्रेजुएट + डीओईएसीसी 'ओ' लेवल + टाइपिंग + स्टेनो

FCI Category 3 Recruitment 2022 आयु सीमा :

पद आयुसीमा 1 जूनियर इंजीनियर (सिविल इंजीनियरिंग) - 21 वर्ष से 28 वर्ष 2 जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल) 21 वर्ष से 28 वर्ष 3 स्टेनो ग्रेड- II 21 वर्ष से 25 वर्ष 4 एजी-III (हिंदी) 21 वर्ष से 28 वर्ष 5 एजी-III (सामान्य) 21 वर्ष से 27 वर्ष 6 एजी-III (लेखा) 21 वर्ष से 27 वर्ष 7 एजी- III (तकनीकी) 21 वर्ष से 27 वर्ष 8 एजी-III (डिपो 21 वर्ष से 27 वर्ष

FCI Category 3 Recruitment 2022 चयन प्रक्रिया:

लिखित परीक्षा (प्रारंभिक और मुख्य मुख्य परीक्षा)

स्किल टेस्ट / टाइप टेस्ट (यदि पद के लिए आवश्यक हो)

दस्तावेज़ सत्यापन

मेडिकल टेस्ट

FCI Category 3 Recruitment 2022 एग्जाम पैटर्न :

विषय प्रश्नों की संख्या मार्क्स समयावधि अंग्रेजी भाषा 25 25 15 मिनट रीजनिंग एबिलिटी 25 25 15 मिनट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 25 15 मिनट जनरल स्टडीज 25 25 15 मिनट कुल 100 100 60 मिनट (1 घंटा)

FCI Category 3 Recruitment 2022 आवेदन शुल्क :

रु. 500/-

FCI Category 3 Recruitment 2022 आवेदन प्रक्रिया:

चरण 1- एफसीआई की वेबसाइट (https://www.fci.gov.in) पर जाएं और "APPLY ONLINE" विकल्प पर क्लिक करें जिससे एक नई स्क्रीन खुल जाएगी।

चरण 2-आवेदन पंजीकृत करने के लिए, "Click here for New Registration" टैब चुनें और नाम, संपर्क विवरण और ईमेल-आईडी दर्ज करें।

चरण 3-ऑनलाइन आवेदन में मांगे गए विवरणों को सावधानीपूर्वक भरें और सत्यापित करें

चरण 4-अपना विवरण सत्यापित करें और 'Validate your details' और 'Save & Next' बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन सहेजें।

चरण 5-दिए गए विनिर्देशों के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आगे बढ़ें

चरण 6-आवेदन पत्र के अन्य विवरण भरने के लिए आगे बढ़ें।

चरण 7-पूर्ण पंजीकरण से पहले संपूर्ण आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन और सत्यापन करने के लिए पूर्वावलोकन टैब पर क्लिक करें।

चरण 8-यदि आवश्यक हो तो विवरण संशोधित करें, और सत्यापित करने और यह सुनिश्चित करने कि आपके द्वारा अपलोड की गई फोटो, हस्ताक्षर और आपके द्वारा भरे गए अन्य विवरण सही हैं, के बाद ही 'COMPLETE REGISTRATION' पर, क्लिक करें

चरण 9-भुगतान टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।

चरण 10-'Submit' बटन पर क्लिक करें।