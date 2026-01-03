GNC Result 2026 Link OUT: गुजरात नर्सिंग काउंसिल ने जारी किए GNM, ANM, और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा रिजल्ट, यहां से डाउनलोड करें मार्कशीट

HP TET Result 2025
By Vijay Pratap Singh
Jan 3, 2026, 22:04 IST

Gujarat Nursing Council Result 2026 OUT: गुजरात नर्सिंग काउंसिल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सितंबर/अक्टूबर 2025 में हुई परीक्षा के GNM, ANM और पोस्ट-बेसिक डिप्लोमा कोर्स के नतीजे जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी अब अपना रिजल्ट रोल नंबर की मदद से देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

Gujarat Nursing Council Result 2026 OUT
Gujarat Nursing Council Result 2026 OUT

GNC Result 2026 OUT: गुजरात नर्सिंग काउंसिल (GNC) ने GNM, ANM और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का GNC रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी सितंबर/अक्टूबर 2025 की परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट gujaratnursingcouncil.org और result.gujaratnursingcouncil.org पर जाकर चेक कर सकते हैं। गुजरात नर्सिंग काउंसिल रिजल्ट ऑनलाइन मोड में जारी किया गया है। उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दर्ज करके रिजल्ट देखना होगा। रिजल्ट में छात्रों का नाम, कोर्स, विषयवार अंक और पास/फेल स्टेटस दिया गया है।

Gujarat Nursing Council Result 2026 Direct Link

गुजरात नर्सिंग काउंसिल (GNC) ने GNM, ANM और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा रिजल्ट 2026 का डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट result.gujaratnursingcouncil.org पर जाकर या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से चेक और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

GNC Result 2025 Download Link

यहां क्लिक करें

result.gujaratnursingcouncil.org से कैसे चेक करें GNC रिजल्ट 2026?

छात्र नीचे दिए स्टेप्स की मदद से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1: गुजरात नर्सिंग काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट gujaratnursingcouncil.org पर जाएं।

स्टेप 2: ANM/GNM 2025 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: जरूरी जानकारी भरकर प्रोसीड बटन दबाएं।

स्टेप 4: रिजल्ट PDF स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5: रिजल्ट देखें और भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

