GNC Result 2026 Link OUT: गुजरात नर्सिंग काउंसिल ने जारी किए GNM, ANM, और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा रिजल्ट, यहां से डाउनलोड करें मार्कशीट

GNC Result 2026 OUT: गुजरात नर्सिंग काउंसिल (GNC) ने GNM, ANM और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का GNC रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी सितंबर/अक्टूबर 2025 की परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट gujaratnursingcouncil.org और result.gujaratnursingcouncil.org पर जाकर चेक कर सकते हैं। गुजरात नर्सिंग काउंसिल रिजल्ट ऑनलाइन मोड में जारी किया गया है। उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दर्ज करके रिजल्ट देखना होगा। रिजल्ट में छात्रों का नाम, कोर्स, विषयवार अंक और पास/फेल स्टेटस दिया गया है।
Gujarat Nursing Council Result 2026 Direct Link
गुजरात नर्सिंग काउंसिल (GNC) ने GNM, ANM और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा रिजल्ट 2026 का डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट result.gujaratnursingcouncil.org पर जाकर या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से चेक और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
GNC Result 2025 Download Link
result.gujaratnursingcouncil.org से कैसे चेक करें GNC रिजल्ट 2026?
छात्र नीचे दिए स्टेप्स की मदद से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टेप 1: गुजरात नर्सिंग काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट gujaratnursingcouncil.org पर जाएं।
स्टेप 2: ANM/GNM 2025 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: जरूरी जानकारी भरकर प्रोसीड बटन दबाएं।
स्टेप 4: रिजल्ट PDF स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 5: रिजल्ट देखें और भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर लें।
