Haryana HARTRON DEO Vacancy 2026: डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि, तुरंत करें आवेदन

Haryana HARTRON Vacancy 2026: हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HARTRON) ने डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) के 35 पदों पर आवेदन मांगे हैं। जिसकी अंतिम तिथि आज यानि 5 जनवरी, 2026 को समाप्त होने जा रही है। नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवारों को 50% अंकों के साथ कक्षा 12वीं पास होने के साथ ग्रेजुएशन। इसी के साथ ‘ओ’ लेवल या 1 वर्षीय कंप्यूटर में डिप्लोमा या बीएससी/बीसीए/आईटी। इसी के साथ स्टेनोग्राफी में आईटीआई पास होना चाहिए।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 दिसंबर, 2025 से मांगे गए थे। जिसकी अंतिम तिथि अब समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवारों को अंतिम समय में आने वाली तकनीकी सस्याओं से बचने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर तुरंत आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है।

Haryana HARTRON Vacancy 2026: महत्वपूर्ण विवरण

डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) के पदों पर कुल 35 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पूरी की जाएगी। भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण नीचे टेबल में देखें: