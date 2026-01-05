Haryana HARTRON DEO Vacancy 2026: डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि, तुरंत करें आवेदन

Bihar STET Result 2025
Jan 5, 2026, 17:58 IST

Haryana HARTRON Vacancy 2026: हरियाणा में हार्ट्रोन डेटा एंट्री ऑपरेटर के 35 पदों पर आज यानि 5 जनवरी, 2026 को आवेदन समाप्त होने जा रहे हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर समय से पहले आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है।

Haryana HARTRON DEO Vacancy 2026
Haryana HARTRON DEO Vacancy 2026

Haryana HARTRON Vacancy 2026: हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HARTRON) ने डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) के 35 पदों पर आवेदन मांगे हैं। जिसकी अंतिम तिथि आज यानि 5 जनवरी, 2026 को समाप्त होने जा रही है। नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवारों को 50% अंकों के साथ कक्षा 12वीं पास होने के साथ ग्रेजुएशन। इसी के साथ ‘ओ’ लेवल या 1 वर्षीय कंप्यूटर में डिप्लोमा या बीएससी/बीसीए/आईटी। इसी के साथ स्टेनोग्राफी में आईटीआई पास होना चाहिए। 

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 दिसंबर, 2025 से मांगे गए थे। जिसकी अंतिम तिथि अब समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवारों को अंतिम समय में आने वाली तकनीकी सस्याओं से बचने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर तुरंत आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। 

Haryana HARTRON Vacancy 2026: महत्वपूर्ण विवरण 

डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) के पदों पर कुल 35 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पूरी की जाएगी। भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण नीचे टेबल में देखें:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HARTRON)  

पद का नाम 

डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) 

पदों की संख्या 

35

विज्ञापन संख्या 

Harton/ICTET/2025-26/06

नोटिफिकेशन 

देखें

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 

27 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 

शैक्षणिक योग्यता

पद के अनुसार

आयु सीमा 

18 से 42 वर्ष

आवेदन शुल्क 

Gen/ OBC/ EWS - ₹354/-

SC/ ST/ PWD - ₹354/-

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा

  • कौशल परीक्षण

ऑफिशियल वेबसाइट 

WWW.hartron.org.in

Haryana HARTRON Vacancy 2026: महत्वपूर्ण तिथियां 

संबंधित भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज यानि 5 जनवरी, 2026 को समाप्त होने जा रही है। जिसका विवरण नीचे टेबल में दिया गया है:

विवरण 

महत्वपूर्ण तिथियां

रजिस्ट्रेशन की तिथि

27 दिसंबर 2025 

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि

5 जनवरी 2026

आवेदन शुल्क 

5 जनवरी 2026

Haryana HARTRON Vacancy 2026: आवेदन लिंक 

हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HARTRON) ने डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) के लिए कुल 35 पदों को भरा जाएगा। जिसके के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर, 2025 से जारी है। इच्छुक उम्मीदवारों को नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन समय से पहले पूरा करने की सलाह दी जाती है।

हरियाणा हार्ट्रोन डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2025

यहां क्लिक करें

Haryana HARTRON Vacancy 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

हार्ट्रोन डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2025 के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट WWW.hartron.org.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, Haryana HARTRON Vacancy 2026 पर जाएं। 

स्टेप 3 रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आवेदन पत्र भरें। 

स्टेप 4 मांगी गई पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल भरें।

स्टेप 5 डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें। 

स्टेप 6 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

