HP SOS 10th & 12th Rechecking Result 2026 जारी: hpbose.org पर Roll Number डालकर चेक करें Result
HPBOSE SOS Re-Evaluation Result 2026 Declared: एचपीओएस 10वीं और 12वीं के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्जांच के रिजल्ट अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए है। छात्र वेबसाइट के साथ नीचे दिए गे डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके रिजल्ट को डाउनलोड करें।
HPBOSE SOS 10th, 12th Re-Evaluation/Re-Checking Result 2026 Out: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE), धर्मशाला द्वारा स्टेट ओपन स्कूल (HPSOS) के10वीं और 12वीं मार्च 2026 एग्जाम का Re-Evaluation / Re-Checking Result ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। जिन छात्रों ने यह मुख्य एग्जाम रिजल्ट जारी होने के बाद आंसर-की के Re-Evaluation या Re-Checking के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाकर रिवाइज्ड रिजल्ट को देख सकते हैं।
मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए, छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर से लॉग-इन करना होगा। एचपीबीओएसई एसओएस 10वीं और 12वीं के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन रिजल्ट को देखने के लिए लिंक hpbose.org पर उपलब्ध है। साथ ही, छात्र मार्कशीट में अपनी डिटेल्स और उनके द्वारा चुने गए सब्जेक्ट के रिवाइज्ड मार्क्स शामिल होंगे।
HPBOSE SOS Re-Evaluation Result 2026 की हाइलाइट्स
पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना रिजल्ट से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारियों के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
|
बोर्ड का नाम
|
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE)
|
स्ट्रीम
|
हिमाचल प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल (HPSOS)
|
एग्जाम सेशन
|
मार्च 2026
|
क्लासेस
|
10वीं (Matric) एवं 12वीं (Plus Two)
|
रिजल्ट की डेट
|
05 अगस्त 2026
|
आवश्यक क्रेडेंशियल्स
|
रोल नंबर
|
ऑफिशियल वेबसाइट
HPBOSE SOS 10th re-evaluation/ Re-Checking Result 2026 - Click Here
HPBOSE SOS 12th Re-Evaluation/ Re-Checking Result 2026 - Click Here
HPBOSE SOS 10th & 12th Re-Evaluation Result 2026 कैसे चेक करें?
छात्र HPBOSE SOS 10th & 12th के रिजल्ट को देखने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- हिमाचल प्रदेश बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।
- होमपेज के टॉप नेविगेशन बार में उपलब्ध ‘Results’ टैब पर क्लिक करें।
- अब अपनी कक्षा के अनुसार संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- SOS 10th Re-Evaluation/Re-Checking Result, March-2026
- SOS 12th Re-Evaluation/Re-Checking Result, March-2026
- नया पेज खुलने पर अपना रोल नंबर फिल करें और Search बटन पर क्लिक करें।
- फिर, रिवाइज्ड स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
- रिजल्ट की जांच करने के बाद इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
रिजल्ट चेक करते समय ध्यान में रखने Scorecard Details
डाउनलोड किए गए ऑनलाइन रिजल्ट में इन निम्नलिखित जानकारियों को ध्यान से चेक कर लें:
- छात्र का नाम
- रोल नंबर
- माता-पिता का नाम
- सब्जेक्ट-वाइज मार्क्स
- टोटल मार्क्स
- रिजल्ट स्टेट्स
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.