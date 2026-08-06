HTET Biometric Verification 2026: बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू, bseh.org.in से डाउनलोड करें कैंडिडेट लिस्ट

HTET Biometric Verification Date 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH), भिवानी द्वारा हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET 2026) का रिजल्ट जारी करने से पहले IRIS Biometric Verification प्रक्रिया का शेड्यूल और जिलावार सेंट्रर्स की लिस्ट को जारी कर दी गई है। जिन छात्रों ने लेवल-1 (PRT), लेवल-2 (TGT) या लेवल-3 (PGT) के एग्जाम दिए है, जिनका नाम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लिस्ट में शामिल है, उनके लिए इस प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है।

बिना बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन पूरा किए किसी भी छात्र का HTET 2026 का फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर जिलावार वेरिफिकेशन सेंटर्स की लिस्ट और अपने नाम को चेक कर सकते हैं। बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया 10 से 12 अगस्त के बीच राज्य भर में निर्धारित एग्जाम सेंटर्स पर आयोजित की जाएगी। राज्य के 22 जिलों में से प्रत्येक के लिए एक सेंटर अलॉटेड किया गया है। साथ ही, छात्र अपने पास के वेरिफिकेशन सेंटर पर जाकर अपनी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।