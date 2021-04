Positive India: UPSC अभ्यर्थियों की मदद के लिए यह IAS अफसर देते हैं Whatsapp के द्वारा फ्री कोचिंग

IAS सोमेश उपाध्याय (32) ने 2016 की UPSC सिविल सेवा परीक्षा में 34वीं रैंक हासिल की थी। अपनी तैयारी के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करने के कारण उन्होंने IAS बनने के बाद दूसरे अभ्यर्थियों की मदद करने का फैसला किया। वर्तमान में, ओडिशा के टिटिलागढ़ जिले में उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात सोमेश अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकाल कर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के लिए अर्हता प्राप्त करने में मदद करते हैं।

UP PCS 2020 में हरियाणा के मोहित रावत ने हासिल किया तीसरा स्थान, UPSC 2020 की मेंस परीक्षा भी कर चुके हैं पास

यूपीएससी परीक्षा को पास करने के बाद, सोमेश ने अन्य उम्मीदवारों की भी मदद की है। वह एक ब्लॉग के माध्यम से समय-समय पर तैयारी के दौरान पालन करने वाली तकनीकों के बारे में लिखते है। इसके अलावा वह अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर मिनी टेस्ट सीरीज़ आयोजित करते हैं और साथ ही अभ्यर्थियों के डाउट्स को भी दूर करते है। उनके टेलीग्राम चैनल के 7 अभ्यर्थी ने प्रीलिम्स परीक्षा पास की थी जिसमे से तीन अभ्यर्थी मेंस की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और अब सोमेश उन्हें इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हैं।

सात उम्मीदवारों में से तीन ने मेंस में सफलता प्राप्त की और अब अपने साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं। सोमेश एक इंटरव्यू मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं और अभ्यर्थियों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं। वह अंतिम साक्षात्कार की तारीख तक हर सप्ताह में एक मॉक साक्षात्कार लेते है। सोमेश कहते हैं, "इस व्हाट्सएप कोचिंग के पीछे का विचार महंगी कोचिंग कक्षाओं में दाखिला लेने के लिए महामारी की स्थिति से गुजरने में मदद करने के लिए था।"

Delighted that 3 of the 7 candidates I was guiding through Whatsapp have qualified UPSC Mains and will appear in the Interview. Some WhatsApp Universities aren't that bad😀