IAS Success Story: RBI की नौकरी के साथ की तैयारी, चौथे प्रयास में IAS बनी यशनी नागराजन

IAS Success Story: UPSC सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में माना जाता है। कई चरणों पर परीक्षा देने के बाद एक सिविल सेवक के रूप में नौकरी मिलती है। हालांकि, यह नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। क्योंकि, उन चरणों तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, तब यह आपके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद कई युवा इस परीक्षा को पास कर सिविल सेवक बनने का सपना पूरा कर देते हैं। आज हम आपको अरूणाचल प्रदेश की यशनी नागराजन की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने नौकरी के साथ-साथ चौथे प्रयास में 57 रैंक पाकर IAS बनने का सपना पूरा किया।

यशनी नागराजन मूल रूप से तमिलनाडू की रहने वाली हैं। हालांकि, उनका जन्म और परवरिश अरूणाचल प्रदेश में हुई। उनके पिता राज्य में PWD इंजीनियर और मां गुवाहटी होई कोर्ट अथॉरिटी के ईटानगर शाखा की Superintendent हैं।

यशनी मेधावी छात्रा थी, ऐसे में उन्होंने साइंस विषयों के साथ पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग पढ़ने का मन बनयाा। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियिरिंग से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की।

यशनी की पढ़ाई के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी लग गई। हालांकि, उनके परिवार ने उन्हें सिविल सेवा में जाने के लिए प्रेरित किया। ऐसे में वह सिविल सेवा की भी तैयारी करती रही।

