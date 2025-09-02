GDS 7th Merit List 2025: इंडिया पोस्ट जीडीएस 7वीं मेरिट लिस्ट जारी होगी या नहीं? indiapost.gov.in पर चेक करें लेटेस्ट अपडेट

India Post GDS 7th Merit List 2025: इंडिया पोस्ट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर इंडिया पोस्ट GDS 7वीं मेरिट लिस्ट 2025 जारी कर सकता है। जिन Candidates ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था, लेकिन पहले जारी हुई मेरिट लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाए थे, वे इंडिया पोस्ट GDS 7वीं मेरिट लिस्ट 2025 में अपनी चयन की स्थिति देख सकेंगे।

इंडिया पोस्ट, Candidates का चयन पूरी तरह से मेरिट लिस्ट के आधार पर करता है। यह लिस्ट Candidates के 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों और उच्च शिक्षा (अगर लागू हो) के लिए अतिरिक्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है। इंडिया पोस्ट योग्य Candidates को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं करता है।

इंडिया पोस्ट GDS 7वीं मेरिट लिस्ट 2025

इंडिया पोस्ट नियमित रूप से चुने गए Candidates की लिस्ट जारी कर रहा है। अब तक, इंडिया पोस्ट 6 मेरिट लिस्ट जारी कर चुका है और 7वीं मेरिट लिस्ट जल्द ही आने की उम्मीद है। वे इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक (GDS), ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM), और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) के पदों के लिए चुने गए Candidates की सर्कल-वाइस मेरिट लिस्ट नियमित रूप से जारी कर रहे हैं। 7वीं मेरिट लिस्ट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जारी होने की उम्मीद है। इंडियन पोस्ट GDS 7वीं मेरिट लिस्ट 2025 की जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।