GDS 7th Merit List 2025: इंडिया पोस्ट जीडीएस 7वीं मेरिट लिस्ट जारी होगी या नहीं? indiapost.gov.in पर चेक करें लेटेस्ट अपडेट

By Vijay Pratap Singh
Sep 2, 2025, 17:28 IST

India Post GDS 7th Merit List 2025: ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए इंडिया पोस्ट GDS 7वीं मेरिट लिस्ट 2025 जल्द ही indiapostgdsonline.gov.in पर जारी की जाएगी। चुने गए Candidates का चयन कक्षा 10 के अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया यहां बताई गई है।

India Post GDS 7th Merit List 2025
India Post GDS 7th Merit List 2025: इंडिया पोस्ट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर इंडिया पोस्ट GDS 7वीं मेरिट लिस्ट 2025 जारी कर सकता है। जिन Candidates ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था, लेकिन पहले जारी हुई मेरिट लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाए थे, वे इंडिया पोस्ट GDS 7वीं मेरिट लिस्ट 2025 में अपनी चयन की स्थिति देख सकेंगे।

इंडिया पोस्ट, Candidates का चयन पूरी तरह से मेरिट लिस्ट के आधार पर करता है। यह लिस्ट Candidates के 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों और उच्च शिक्षा (अगर लागू हो) के लिए अतिरिक्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है। इंडिया पोस्ट योग्य Candidates को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं करता है।

इंडिया पोस्ट GDS 7वीं मेरिट लिस्ट 2025

इंडिया पोस्ट नियमित रूप से चुने गए Candidates की लिस्ट जारी कर रहा है। अब तक, इंडिया पोस्ट 6 मेरिट लिस्ट जारी कर चुका है और 7वीं मेरिट लिस्ट जल्द ही आने की उम्मीद है। वे इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक (GDS), ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM), और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) के पदों के लिए चुने गए Candidates की सर्कल-वाइस मेरिट लिस्ट नियमित रूप से जारी कर रहे हैं। 7वीं मेरिट लिस्ट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जारी होने की उम्मीद है। इंडियन पोस्ट GDS 7वीं मेरिट लिस्ट 2025 की जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।

भर्ती प्राधिकरण

इंडिया पोस्ट (डाक विभाग)

पद का नाम

ग्रामीण डाक सेवक (GDS), ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM), डाक सेवक

मेरिट लिस्ट की स्थिति

7वीं मेरिट लिस्ट (जल्द आने की उम्मीद)

आधिकारिक वेबसाइट

indiapostgdsonline.gov.in

चयन का आधार

मेरिट-आधारित (कक्षा 10 के अंक + अतिरिक्त अंक)

कैसे जांचें

ऑनलाइन PDF डाउनलोड के जरिए

जरूरी जानकारी

Registration नंबर, रोल नंबर, नाम

चयन के बाद के अगले कदम

दस्तावेज वेरिफिकेशन, नियुक्ति पत्र

इंडिया पोस्ट GDS 7वीं मेरिट लिस्ट 2025 PDF कैसे डाउनलोड करें?

इंडिया पोस्ट GDS मेरिट लिस्ट 2025 जल्द ही इंडिया पोस्ट द्वारा PDF फॉर्मेट में जारी की जाएगी, जिसमें चुने गए Candidates के नाम होंगे। इंडिया पोस्ट GDS 7वीं मेरिट लिस्ट 2025 देखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप-बाय-स्टेप निर्देशों का पालन करें:

  •    आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं।

  •    होमपेज पर, सर्कल के नाम पर और फिर 7वीं मेरिट लिस्ट पर क्लिक करें।

  •    PDF खोलें और अपना नाम/रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl + F का उपयोग करें।

  •    अगर आपका नाम दिखाई देता है, तो आपको अस्थायी रूप से चुन लिया गया है।

  •    भविष्य में उपयोग के लिए PDF को सेव कर लें।

  •    वेरिफिकेशन के लिए सभी दस्तावेज तैयार रखें।

इंडिया पोस्ट मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाती है?

इंडिया पोस्ट GDS मेरिट लिस्ट 2025, Candidates द्वारा 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जा रही है। इंडिया पोस्ट मेरिट प्रक्रिया के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया देखें:

*   कक्षा 10 के अंक (कम से कम 10वीं पास होना जरूरी)

*   उच्च शिक्षा (12वीं, ग्रेजुएशन) के लिए अतिरिक्त अंक

*   कोई लिखित परीक्षा नहीं, चयन पूरी तरह से अकादमिक स्कोर पर आधारित


