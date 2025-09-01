Indian Navy SSC Officer Recruitment 2025: 260 पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी दिन, तुरंत करें इन स्टेप के जरिए ऑनलाइन आवेदन

Indian Navy SSC Officer Recruitment 2025: ज्वाइन इंडियन नेवी (नौसेना भर्ती) भर्ती 2025-26 के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन पूरा नहीं किया है, वे आज यानी 1 सितंबर, 2025 तक पूरा कर सकते हैं। यह भर्ती कुल 260 रिक्त पदों के लिए निकाली गई थी।

संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 अगस्त 2025 से शुरू हुए थे। जिन उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 के बीच हुआ है, वे भारतीय नौसेना एसएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए स्टेप फॉलो कर सकते हैं।

Indian Navy SSC Officer 2025 last date: डायरेक्ट लिंक

नौसेना भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 अगस्त 2025 से शुरू किए गए थे। जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए कर सकते हैं: