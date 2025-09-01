Indian Navy SSC Officer Recruitment 2025: 260 पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी दिन, तुरंत करें इन स्टेप के जरिए ऑनलाइन आवेदन

IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
Indian Navy SSC Officer Recruitment 2025: नौसेना भर्ती के कुल 226 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन शुल्क या ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है। वे नीचे लेख में दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए भर सकते हैं।

Indian Navy SSC Officer Recruitment 2025: ज्वाइन इंडियन नेवी (नौसेना भर्ती) भर्ती 2025-26 के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन पूरा नहीं किया है, वे आज यानी 1 सितंबर, 2025 तक पूरा कर सकते हैं। यह भर्ती कुल 260 रिक्त पदों के लिए निकाली गई थी। 

संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 अगस्त 2025 से शुरू हुए थे। जिन उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 के बीच हुआ है, वे भारतीय नौसेना एसएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए स्टेप फॉलो कर सकते हैं।

Indian Navy SSC Officer 2025 last date: डायरेक्ट लिंक

नौसेना भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 अगस्त 2025 से शुरू किए गए थे। जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए कर सकते हैं:

नौसेना भर्ती 2025

 डायरेक्ट लिंक 

Indian Navy SSC Officer 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में इंडियन नेवी में निकाले गए पदों का महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है:

प्राधिकरण का नाम 

नौसेना भर्ती

पदों की संख्या 

260  

आयु सीमा 

2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 के बीच   

आवेदन की अंतिम तिथि

1 सितंबर 2025

चयन प्रक्रिया 

  • मेरिट लिस्ट के आधार पर

  • एसएसबी इंटरव्यू 

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://www.joinindiannavy.gov.in/

Indian Navy SSC Officer 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

नौसेना भर्ती एसएससी ऑफिसर 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर निर्धारित की गई है। तुरंत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर भर्ती लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3 मांगा गया विवरण दर्ज करें।

स्टेप 4 फॉर्म भरने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें। 

स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

