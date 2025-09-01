Supreme Court Vacancy 2025: सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मास्टर के पदों पर भर्ती, यहां sci.gov.in से करें 15 सितंबर तक अप्लाई

Supreme Court Vacancy 2025: सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोर्ट मास्ट पद के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 30 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 15 सितंबर 2025 तक आवेदन पूरा कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके और 5 साल का वर्क एक्सपीरिएंस रखने वाले उम्मीदवार पात्र हैं। जिन उम्मीदवारों के पास लॉ की डिग्री होगी उन्हें वेटेज भी दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1500 रुपये और SC/ST/OBC/दिव्यांग/एक्स सर्विसमैन के लिए 750 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। हालांकि उम्मीदवार की उम्र 30 साल से 45 साल तक निर्धारित की गई है। आयु सीमा में छूट के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। वहीं भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं।

Supreme Court Vacancy 2025: डायरेक्ट लिंक नीचे टेबल के माध्यम से उम्मीदवार संबंधित भर्ती के लिए 15 सितंबर, 2025 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें: सुप्रीम कोर्ट भर्ती 2025 यहां क्लिक करें Court Master Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण नीचे टेबल में सुप्रीम कोर्ट में निकाली गई कोर्ट मास्टर भर्ती 2025 के लिए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सहित अन्य डिटेल्स को भी देख सकते हैं: प्राधिकरण का नाम सुप्रीम कोर्ट पोस्ट कोर्ट मास्टर पदों की संख्या 30 आयु सीमा 30 से 45 वर्ष चयन प्रक्रिया शॉर्ट हैंड टेस्ट

रिटन टेस्ट

टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर टेस्ट

इंटरव्यू ऑफिशियल वेबसाइट https://www.sci.gov.in/ Supreme Court Vacancy 2025: रिक्त पदों का विविरण नीचे टेबल में संबंधित भर्ती के लिए निकाले गए पदों का विविरण देखें:

वर्ग पदों की संख्या UR 16 SC 04 ST 02 OBC 08 कुल पदों की संख्या 30 शैक्षणिक योग्यता - संंबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड लिखने में स्पीड के साथ - साथ कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसी के साथ उम्मीदवारों के पास 5 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है। सैलरी - चयन प्रक्रिया को पूरा करने वाले उम्मीदवार को लेवल-11 पे मैट्रिक्स के अनुसार, बेसिक सैलरी 67,700 रुपये दिए जाएंगे। अन्य सुविधाओं के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। यह भी देखें: Bihar BPSC ATP Recruitment 2025: बिहार बीपीएससी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कार्ट मास्टर भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

