IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
Focus
Quick Links

HPSC ADA Salary 2025: असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की जॉब प्रोफाइल, मिलने वाली सैलरी, भत्ते और सुविधाएं जानिए

By Priyanka Pal
Sep 1, 2025, 18:53 IST

HPSC ADA वेतन 2025: HPSC ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पदों के लिए 255 रिक्तियां जारी की हैं। चुने गए Candidates को 53100 रुपये से 167800 रुपये के वेतनमान के बीच सैलरी मिलेगी। इस पेज पर HPSC ADA के नए वेतन और जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी पाएं।

HPSC ADA Salary 2025
HPSC ADA Salary 2025

HPSC ADA Salary 2025: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) का लक्ष्य अभियोजन विभाग, हरियाणा में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पदों पर भर्ती के लिए 255 रिक्तियां भरना है। यह उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका है, जो कई लाभों और करियर में तरक्की के अवसरों वाली एक स्थिर नौकरी की तलाश में हैं। उम्मीदवारों को इस पद पर स्क्रीनिंग टेस्ट, विषय ज्ञान परीक्षा और इंटरव्यू में उनके प्रदर्शन के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

HPSC ADA वेतन 2025

हरियाणा लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पद के लिए वेतन की जानकारी देते हुए आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF प्रकाशित किया है। जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लॉ (प्रोफेशनल) की डिग्री पूरी कर ली है, वे इस भूमिका के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुने गए Candidates को 53100 रुपये और 167800 रुपये के वेतनमान के बीच सैलरी मिलेगी।

HPSC ADA सैलरी की संरचना

HPSC ADA की सैलरी संरचना को पहले से जानने से उम्मीदवारों को यह तय करने में मदद मिलेगी कि क्या इस पद पर मिलने वाले लाभ उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का वेतन काफी अच्छा है और यह सभी के लिए वित्तीय लाभ सुनिश्चित करता है। उम्मीदवारों की जानकारी के लिए HPSC ADA की सैलरी संरचना का विवरण नीचे दिया गया है:

विशिष्ट

मात्रा

वेतनमान

53100 रुपये- 167800 रुपये

वेतन स्तर

एफपीएल-9

मूल वेतन

53100 रुपये

महंगाई भत्ते

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार

मकान किराया भत्ते

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार

परिवहन भत्ते

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार

एचपीएससी एडीए इन हैंड सैलरी

75000-85000 रुपये प्रति माह

HPSC ADA Salary: भत्ते और अन्य लाभ

चुने गए Candidates HPSC ADA पद पर लागू होने वाले कई तरह के भत्तों और अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे। ये भत्ते मासिक पैकेज को बढ़ाते हैं और कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता को बेहतर बनाते हैं। HPSC ADA के मासिक वेतन में शामिल भत्ते और अन्य लाभ इस प्रकार हैं:

  • महंगाई भत्ता
  • मकान किराया भत्ता
  • परिवहन भत्ता
  • अन्य संबंधित भत्ते

HPSC ADA जॉब प्रोफाइल

HPSC ADA भर्ती कानून और न्याय के क्षेत्र में एक स्थिर करियर की तलाश करने वाले बड़ी संख्या में लॉ-ग्रेजुएट्स को आकर्षित करती है। वे मुख्य रूप से कानूनी मामले संभालने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं कि अदालत में निष्पक्ष फैसले हों। HPSC ADA जॉब प्रोफाइल में शामिल भूमिकाएं और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:

  1. जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में आपराधिक मामलों को संभालना।
  2. मामलों की जांच के दौरान अधिकारियों को विशेषज्ञ कानूनी राय देना।
  3. कानूनी दस्तावेज, याचिकाएं और केस फाइलें तैयार करना।
  4. मुकदमों के दौरान गवाहों से जिरह करना और सबूत पेश करना।
  5. उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठों की सहायता करना।

यह भी देखें: HKRN Various Posts Recruitment 2025: हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 5000 पदों के लिए भर्तियां



Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News