HPSC ADA Salary 2025: असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की जॉब प्रोफाइल, मिलने वाली सैलरी, भत्ते और सुविधाएं जानिए

HPSC ADA Salary 2025: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) का लक्ष्य अभियोजन विभाग, हरियाणा में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पदों पर भर्ती के लिए 255 रिक्तियां भरना है। यह उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका है, जो कई लाभों और करियर में तरक्की के अवसरों वाली एक स्थिर नौकरी की तलाश में हैं। उम्मीदवारों को इस पद पर स्क्रीनिंग टेस्ट, विषय ज्ञान परीक्षा और इंटरव्यू में उनके प्रदर्शन के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
HPSC ADA वेतन 2025
हरियाणा लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पद के लिए वेतन की जानकारी देते हुए आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF प्रकाशित किया है। जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लॉ (प्रोफेशनल) की डिग्री पूरी कर ली है, वे इस भूमिका के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुने गए Candidates को 53100 रुपये और 167800 रुपये के वेतनमान के बीच सैलरी मिलेगी।
HPSC ADA सैलरी की संरचना
HPSC ADA की सैलरी संरचना को पहले से जानने से उम्मीदवारों को यह तय करने में मदद मिलेगी कि क्या इस पद पर मिलने वाले लाभ उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का वेतन काफी अच्छा है और यह सभी के लिए वित्तीय लाभ सुनिश्चित करता है। उम्मीदवारों की जानकारी के लिए HPSC ADA की सैलरी संरचना का विवरण नीचे दिया गया है:
|
विशिष्ट
|
मात्रा
|
वेतनमान
|
53100 रुपये- 167800 रुपये
|
वेतन स्तर
|
एफपीएल-9
|
मूल वेतन
|
53100 रुपये
|
महंगाई भत्ते
|
सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार
|
मकान किराया भत्ते
|
सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार
|
परिवहन भत्ते
|
सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार
|
एचपीएससी एडीए इन हैंड सैलरी
|
75000-85000 रुपये प्रति माह
HPSC ADA Salary: भत्ते और अन्य लाभ
चुने गए Candidates HPSC ADA पद पर लागू होने वाले कई तरह के भत्तों और अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे। ये भत्ते मासिक पैकेज को बढ़ाते हैं और कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता को बेहतर बनाते हैं। HPSC ADA के मासिक वेतन में शामिल भत्ते और अन्य लाभ इस प्रकार हैं:
- महंगाई भत्ता
- मकान किराया भत्ता
- परिवहन भत्ता
- अन्य संबंधित भत्ते
HPSC ADA जॉब प्रोफाइल
HPSC ADA भर्ती कानून और न्याय के क्षेत्र में एक स्थिर करियर की तलाश करने वाले बड़ी संख्या में लॉ-ग्रेजुएट्स को आकर्षित करती है। वे मुख्य रूप से कानूनी मामले संभालने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं कि अदालत में निष्पक्ष फैसले हों। HPSC ADA जॉब प्रोफाइल में शामिल भूमिकाएं और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:
- जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में आपराधिक मामलों को संभालना।
- मामलों की जांच के दौरान अधिकारियों को विशेषज्ञ कानूनी राय देना।
- कानूनी दस्तावेज, याचिकाएं और केस फाइलें तैयार करना।
- मुकदमों के दौरान गवाहों से जिरह करना और सबूत पेश करना।
- उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठों की सहायता करना।
