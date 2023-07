ISC French Specimen Paper 2024 Class 12: CISCE French Sample Paper, Download PDF

French Specimen Paper Class 12 ISC 2023-24: Find here the specimen paper of ISC Class 12 and also download its full PDF from the direct link in this article.

ISC French Specimen Paper 2024 for Class 12: Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE) has made available its specimen question paper of ISC Class 12 French. The paper is for a total of 80 marks, to be attempted in 3 hours. The candidate will also have extra 15 minutes wherein they can check the complete question paper and analyse it to plan their strategy. There are two sections in the paper. Check the question paper here to know more details.

ISC French Specimen Paper 2024 for Class 12

FRENCH

(Maximum Marks: 80) (Time allowed: Three hours)

(Candidates are allowed additional 15 minutes for only reading the paper.

They must NOT start writing during this time.)

Answer questions 1, 2 and 3 in Section I (compulsory) and two other questions from Section II on one or two of the prescribed textbooks.

If you answer two questions on any one book, do not base them both on the same material.

The intended marks for questions or parts of questions are given in brackets [ ].

SECTION I

(Compulsory)

(Répondez à toutes les questions)

Question 1 [15]

Ecrivez une composition en français d’environ 250 mots sur UN des sujets suivants : (a) Je travaillais toute la journée hier. J’étais fatigué(e) et ennuyé(e) à la fois. Vers 6 heures du soir, j’ai décidé de me promener et je suis sorti(e) de la maison. Incroyable ! Imaginez la suite de l’histoire (b) Le coronavirus a transformé notre vie. Comment avez-vous adapté votre vie pendant ces derniers mois pour vivre avec le virus ? (c) Ces jours-ci, on favorise beaucoup l’utilisation des produits bio (organic products) ? Pensez-vous que c’est bon ? Justifiez votre réponse. (d) Plusieurs villes dans le monde favorisent l’utilisation du vélo. Pensez-vous que c’est une bonne idée ? Donnez des raisons.

Question 2 [15]

Traduisez en anglais :

Les Jeux Olympiques

Les Jeux Olympiques de l'Antiquité

Les Jeux Olympiques d'aujourd'hui trouvent leur origine dans l'Antiquité, il y a 2800 ans. Également connue sous le nom d’«Olympiade», cet événement se déroulait dans la région d'Olympie dans la Grèce antique. Les opinions varient à propos de leurs origines. C’était une compétition athlétique et artistique, et aussi une célébration et un hommage rendu aux Dieux. De nombreux conflits ont empêché le déroulement des Jeux Antiques et ils ont disparu en 393 après J.–C.

Les Jeux Olympiques modernes

1 500 ans plus tard, en 1892, un français, le Baron Pierre de Coubertin, a initié un mouvement avec l’objectif de faire renaître les Jeux Olympiques. L'idée du Baron de Coubertin de réinstaurer les Jeux Olympiques a été présentée au public lors d'un congrès international à Paris en juin 1894, et sa proposition a été approuvée à l'unanimité. Puis, deux ans plus tard, les inoubliables premiers Jeux Olympiques modernes ont eu lieu à Athènes, en Grèce, berceau des Jeux olympiques antiques.

Les cinq anneaux(rings), symbole bien connu des Jeux Olympiques, ont été également conçus par Pierre de Coubertin. Ils expriment la solidarité entre les cinq continents du monde.

Question 3

Lisez soigneusement le texte suivant et répondez aux questions qui suivent en utilisant des

phrases complètes en français sans répéter les mots du texte :

Les jeunes lisent toujours, mais pas des livres

Les jeunes lisent moins de livres et, surtout, lisent moins pour le plaisir. La lecture n'est

plus considérée comme la porte d'accès privilégiée au savoir et n'est plus synonyme de

plaisir. Cette désillusion pour les livres vient du glissement de notre société de ce qu'on

appelait les humanités vers le technico-commercial. Auparavant, les filières (courses) les

plus prestigieuses nécessitaient une pratique assidue de la lecture. Or la lecture, en tant que

loisir tout du moins, n'est plus vraiment obligatoire pour devenir ingénieur. Le français

laisse peu à peu la place aux mathématiques.

Le numérique (digital) aussi a changé notre façon de lire : les séquences de lecture des

jeunes sont plus courtes, souvent liées à leurs échanges écrits sur Internet, et donc sont très

liées à la sociabilité. Les choix de lecture se font en interaction avec les autres, de plus en

plus par des recommandations des pairs (peers). Or lire un livre est, par nature, une activité

plutôt longue et solitaire. A l'ère du numérique, l’approche culturelle des jeunes ne va pas

naturellement vers la lecture. Pourtant, certains jeunes, statistiquement plutôt les filles, se

tournent de nouveau vers la lecture comme activité non conventionnelle et déconnectée,

comme pour stopper le flux d'informations continu qui leur parvient.

Il faut distinguer la littérature « classique » et les livres portés par les médias. Harry

Potter, Twilight ou, plus récemment, Nos étoiles contraires se sont très bien vendus et sont

très lus par les jeunes, parfois même en version originale. En fait, ils lisent toujours, mais

moins de titres de la littérature classique.

Les 15-29 ans lisent des textos, Wikipédia, des blogs… Il y a bien des façons de lire. En

réalité, on n'a jamais tant lu : des textes, des publicités, des articles, etc. Mais le goût pour

la lecture de littérature baisse. Ces deux types de lectures sont différents. La lecture HTML

est « addictive », les liens et les articles se superposent les uns aux autres. Pour ne pas se

perdre dans le flot d'informations, il faut construire une séquence de lecture. Il faut faire le

tri (sort out), ne pas se perdre pour éviter la saturation informationnelle, le moment où l'on

ne comprend plus rien à ce qu'on lit et où l'on tourne en rond. Ce sont des compétences très

difficiles à acquérir.

(1) La génération précédente, que pensait-elle de la lecture ? [2]

(2) Pourquoi les jeunes, sont-ils désillusionnés par les livres ? [2]

(3) Quelle observation fait-on à propos de la lecture des jeunes dans l’ère

numérique ? [2]

(4) Comment les jeunes, choisissent-ils la matière de leur lecture ? [4]

(5) Les filles, pourquoi commencent-elles à lire de nouveau ? [2]

(6) Que lisent les jeunes ? La littérature classique ou les livres portés par les médias ? Justifiez votre réponse. [2]

(7) Que lisent les jeunes de 15 à 29 ans à l’heure actuelle ? [2]

(8) Que connaissez-vous de lecture des jeunes d’aujourd’hui ? [4]

SECTION II

Le Roi des Montagnes – Edmond About

Question 4

Lisez l’extrait suivant et répondez aux questions qui suivent :

Dimitri redescendit vers Athènes ; le moine remonta vers ses abeilles ; nos nouveaux maitres nous poussèrent dans un sentier qui conduisait au camp de leur roi.

Le camp du Roi était un plateau de sept ou huit cents mètres de superficie. J’eus beau y chercher les tentes de nos vainqueurs, Les brigands ne sont pas des sybarites, et ils dorment sous le ciel au 30 avril. Je ne vis ni dépouilles entassées, ni trésors étalés, ni rien de ce qu’on espère trouver au chef-lieu d’une bande de voleurs.

La curiosité des brigands était agaçante, mais non pas insolente. Aucun d’eux ne faisait mine de nous traiter en pays conquis. Ils savaient qu’ils nous échangeraient tôt ou tard contre un certain nombre de pièces d’or.

(1) Où se trouve cet extrait dans le roman ? [3]

(2) Qui est Dimitri ? Pourquoi redescendait-il vers Athènes ? [3]

(3) Où est le narrateur ? Il est avec qui ? [3]

(4) Selon le narrateur, comment étaient les brigands ? Décrivez leur vie. [3]

(5) Décrivez la conduite des brigands envers leurs vainqueurs. [3]

Question 5

Etes-vous d’accord avec l’observation de Harris : « La reconnaissance s’impose,

mais l’amour ne se commande pas. » Dites pourquoi.[15]

Le Château de ma Mère – Marcel Pagnol

Question 6

Lisez l’extrait suivant et répondez aux questions qui suivent :

- Je pense, monsieur, que j’ai l’honneur de parler au propriétaire de ce château ?

- Je le suis, en effet, dit l’inconnu. Et, depuis plusieurs semaines, je vois de loin

votre manège tous les samedis, malgré les précautions que vous prenez pour vous

cacher.

- C’est-à-dire…commença mon père, que l’un de mes amis, piqueur du canal…

- Je sais, dit le « noble ». Je ne suis pas venu plus tôt interrompre votre passage

parce qu’une attaque de goutte m’a cloué trois mois sur ma chaise longue. Mais,

j’ai donné l’ordre d’attacher les chiens le samedi soir et le lundi matin.

Je ne compris pas tout de suite. Mon père avala sa salive, ma mère fit un pas en

avant.

- J’ai fait venir ce matin même le piqueur du canal qui s’appelle, je crois,

Boutique…

(1) Où se trouve l’extrait dans le roman ? [3]

(2) Qui parle au propriétaire ? Dans quelle circonstance parle-t-il au propriétaire ? [3]

(3) Quelles sont les précautions que la famille prenait pour se cacher ? [3]

(4) Expliquez l’expression « cloué trois mois sur ma chaise longue ». Le

propriétaire, qu’aurait-il fait s’il n’était pas cloué sur sa chaise longue ? [3]

(5) Qu’est-ce que vous comprenez par « piqueur du canal » ? Qui est Boutique et

pour quoi le propriétaire l’a fait venir ? [3]

Question 7

Justifiez le titre du roman Le château de ma mère. [15]

Le Voyage de Monsieur Perrichon – E. Labiche

Question 8

Lisez l’extrait suivant et répondez aux questions qui suivent :

Madame Perrichon. Maintenant que nous voilà de retour, j’espère que tu vas prendre

un parti… Nous ne pouvons tarder plus longtemps à rendre réponse à ces deux jeunes

gens…deux prétendus dans la maison…c’est trop !...

Perrichon. Moi, je n’ai pas changé d’avis...j’aime mieux Daniel !

Où se trouve l’extrait dans la pièce ? [3]

Les Perrichon, d’où sont-ils de retour ? Qu’est-ce qu’ils ont fait là-bas ? [3]

Madame Perrichon dit à son mari « J’espère que tu vas prendre un parti ».

De quel parti parle-t-elle ? [3]

Qui sont les deux prétendus ? Pourquoi Mme. Perrichon les appelle ainsi ? [3]

Pourquoi M. Perrichon aime Daniel ? [3]

Question 9

Quels sont les façons dans lesquelles Armand rend des services à M. Perrichon ? Est-ce que les sentiments de M. Perrichon envers Armand sont justifiés ? Expliquez. [15]

La Poudre aux yeux – E. Labiche

Question 10

Lisez l’extrait suivant et répondez aux questions qui suivent :

Madame Malingear.- C’est un bon jeune homme !

Emmeline, entrant. – Oh ! oui, c’est un bon jeune homme ! et je suis certaine d’être heureuse avec lui !

Madame Malingear, étonnée. - Hein ?...qu’est-ce que tu dis là ?...Comment sais-tu ?..

Emmeline, confuse. – J’ai entendu un peu…sans le vouloir…en cherchant ton aiguille qui était tombée près de la porte.

Madame Malingear, l’imitant. – « En cherchant ton aiguille !... » C’est très mal d’écouter aux portes !

Emmeline. – Oh ! ne me gronde pas ; je te dirai un secret.

Madame Malingear. – Un secret ?

Emmeline. – Hier, pendant que tu es allée ouvrir la fenêtre, monsieur Frédéric m’a confié que sa mère devait venir ici, ce matin.

Madame Malingear. -Aujourd’hui ?...

Emmeline. – Sous le prétexte de causer de l’appartement du troisième, qui est à louer ; elle veut nous voir avant de faire la demande.

Madame Malingear. – Heureusement que le salon est fait.

Où se trouve l’extrait dans la pièce ? [3]

Qui est le jeune homme ? Que fait-il ? [3]

Emmeline dit qu’elle a entendu un peu en cherchant l’aiguille. Qu’est-cequ’elle a entendu ? [3]

Quel secret Emmeline révèle à Madame Malingear ? [3]

Les parents de Frédéric, comment envisagent-ils de voir les Malingear ? [3]

Question 11

Aimez-vous les Malingear ou les Ratinois ? Justifiez votre réponse. [15]







