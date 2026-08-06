JEECUP 2026 Round 5 Choice Filling Begins: चॉइस फिलिंग विंडो खुली, jeecup.admissions.nic.in पर लॉक करें ड्रीम ब्रांच

JEECUP 2026 Round 5 Choice Filling Begins: उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद (JEECUP) द्वारा यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2026 के Round 5 Choice Filling and Locking की प्रक्रिया ऑफिशियल पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। ऐसे छात्र जो यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम में क्वालीफाई हुए हैं। साथ ही, जिन्हें पिछले राउंड्स में मनपसंद सीट नहीं मिली है या जिन्होंने अब तक अलॉटमेंट नहीं लिया है, वे 5वें राउंड में हिस्सा ले सकते हैं। योग्य छात्र ऑफिशियल वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके नए कॉलेजों व पसंदीदा डिप्लोमा ब्रांचेज की चॉइस को भर सकते हैं। छात्रों के रजिस्टेशन को जमा करने की लास्ट डेट के बाद, सभी चुनें गए ऑप्शनों का मूल्यांकन किया जाएगा और 5वें राउंड के सीट अलॉटमेंट 2026 का रिजल्ट 11 अगस्त, 2026 को जारी किया जाएगा। इस राउंड में सीट अलॉट अलॉट होने वाले छात्रों को सीट एक्सेप्टेंस के लिए फीस को जमा करना होगा। साथ ही, जिला सहायता सेंटर पर अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना होगा।

JEECUP Round 5 Choice Filling 2026 Link Out: यहां क्लिक करें JEECUP 2026 Round 5 Counselling से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स JEECUP 2026 के 5वें राउंड की काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट से जुड़ी सभी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। काउंसलिंग इवेंट डेट्स 5th Round Choice Filling & Locking की शुरुआत 06 अगस्त 2026 चॉइस फिलिंग व रिवाइज्ड की लास्ट डेट 10 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक) Round 5 Seat Allotment Result 11 अगस्त 2026 ऑनलाइन सीट एक्सेप्टेंस फीस व काउंसलिंग फीस भुगतान 12 अगस्त से 14 अगस्त 2026 जिला सहायता सेंट्रों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 अगस्त से 14 अगस्त 2026 5वें राउंड की अलॉटमेंट सीट वापस लेने की डेट 15 अगस्त 2026 JEECUP Round 5 Choice Filling 2026 कैसे करें? छात्र अपने पसंदीदा कॉलेज और ब्रांच को चुनने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के ऑफिशियल पोर्टल jeecup.admissions.nic.in पर विजिट करें। होमपेज पर ‘JEECUP Round 5 Choice Filling and Locking’ लिंक पर क्लिक करें। अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चो कोड डालकर लॉगिन करें। डैशबोर्ड खुलने के बाद Choice Filling के ऑप्शन को चुनें। स्क्रीन पर उपलब्ध सरकारी, अनुदानित (Aided) और निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में से पसंदीदा कॉलेजो एवं ब्रांचेज को लिस्ट में जोड़ें। फिर, अपनी प्राथमिकता के अनुसार ऑप्शन को ऊपर या नीचे करें। सभी चॉइसेज की जांच करने के बाद उन्हें Lock and Submit कर दें। फिर, कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट निकाल लें। राउंड 5 में अधिकतम सीटें पाने की टिप्स 5वां राउंड पॉलिटेक्निक एडमिशन के मुख्य स्टेप्स में से एक माना जाता है। इसमें एडमिशन की संभावना बढ़ाने के लिए छात्रों को इन निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। 1. अधिक से अधिक चॉइसेज भरें आयोग द्वारा चॉइस फिलिंग की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है। अपनी रैंक के अनुसार केवल 2-3 कॉलेजों पर निर्भर न रहें इसलिए अधिक से अधिक सरकारी एवं एडेड कॉलेजो की ब्रांचेज को ऑप्शन में जोड़ें।