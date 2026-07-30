MCC NEET UG 2026 Counselling Schedule: अगस्त के इस हफ्ते से शुरू होगी नीट काउंसलिंग, जानें जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट

MCC NEET UG 2026 Counselling Schedule: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG) 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद अब देश भर के लाखों मेडिकल छात्रों को काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) अपनी आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जल्द ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने वाली है। साथ ही, MCC 15% ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों के लिए राउंड-वाइज काउंसलिंग शेड्यूल को जारी करेगी। 21 जून, 2026 को आयोजित हुए Re-NEET एग्जाम में पास हुए छात्रों को अपने पसंदीदा सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा। साथ ही, काउंसलिंग के सभी स्टेप्स का शेड्यूल छात्रों के लिए 31 जुलाई 2026 यानी कल जारी होने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही, 85% सीटों के लिए काउंसलिंग शेड्यूल संबंधित राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी किया जाएगा। MCC की ऑफिशियल काउंसलिंग वेबसाइट अपडेट हो चुकी है, जिसमें अब ‘Will Update Soon’ की नोटिफिकेशन हाइलाइट हो रही है।

NEET UG Counselling Date 2026 (Soon): लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, काउंसलिंग की प्रक्रिया 7 अगस्त 2026 से शुरू हो सकती है। छात्र एमबीबीएस (MBBS), बीडीएस (BDS), और बीएससी नर्सिंग जैसे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। NEET UG Counselling 2026 हाइलाइट्स MCC NEET UG 2026 की काउंसलिंग प्रक्रिया, महत्वपूर्ण डेट्स और डिटेल्स को जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। इवेंट डिटेल्स काउंसलिंग आयोजक संस्था मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) कोटा कवर 15% ऑल इंडिया कोटा (AIQ) + AIIMS, JIPMER, Deemed/Central Universities काउंसलिंग पोर्टल mcc.nic.in एक्सपेक्टेड शेड्यूल रिलीज जुलाई के लास्ट या अगस्त 2026 के पहले हफ्ते में काउंसलिंग शुरुआत की एक्सपेक्टेड डेट 07 अगस्त 2026 से राउंड 1 सीट अलॉटमेंट (एक्सपेक्टेड) अगस्त 2026 के मध्य में लॉगिन क्रेडेंशियल्स NEET Roll Number, Application Number, DOB & Password कुल राउंड 4 राउंड (Round 1, Round 2, Round 3/Mop-up, Stray Vacancy)