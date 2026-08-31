MJPRU Result 2026 OUT: UG, PG सेमेस्टर कोर्स के नतीजे घोषित, ये रहा Direct Link
महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड य़ूनिवर्सिटी ने UG, PG सेमेस्टर और वार्षिक कोर्स के परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र अब विश्वविद्यालय के रिजल्ट पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। MJPRU Result 2026 Link नीचे लेख में उपलब्ध है।
MJPRU Result 2026 OUT: महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय (MJPRU), बरेली ने विभिन्न UG और PG कोर्स के रिजल्ट 2026 जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब अपना परिणाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के रिजल्ट पोर्टल पर अलग-अलग कोर्स और सेमेस्टर के परिणामों के लिंक उपलब्ध हैं। छात्र रोल नंबर समेत मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। स्कोर चेक करने के बाद विद्यार्थी अपनी ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकालकर रख सकते हैं।
MJPRU Result 2026 Direct Link
MJPRU की ओर से विभिन्न UG, PG और अन्य पाठ्यक्रमों के रिजल्ट 2026 का लिंक एक्टिव हो गया है। इनमें BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom समेत कई अन्य कोर्स शामिल हैं। छात्र अपने कोर्स और सेमेस्टर के अनुसार रिजल्ट पोर्टल पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।
रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को पोर्टल पर Result Type, Academic Session, Degree Type, Course और Degree का चयन करना होगा। इसके बाद रोल नंबर और कैप्चा दर्ज करके सबमिट करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
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MJPRU Result 2026 Link-1 [NEP]
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MJPRU Result 2026 Link-2 [College Login]
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MJPRU Result 2026 Link -3
ऐसे चेक करें एमजेपीआरयू रिजल्ट 2026
छात्र नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले MJPRU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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Examination सेक्शन में रिजल्ट पर क्लिक करें।
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अब अपने Result Type और Academic Session का चयन करें।
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इसके बाद Degree Type और अपने Course को चुनें।
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अपना Roll Number और कैप्चा दर्ज करें।
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फिर Submit बटन पर क्लिक करें।
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स्क्रीन पर आपका MJPRU Result 2026 दिखाई देगा।
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रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
रिजल्ट में दी गई जानकारी
MJPRU की ऑनलाइन मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर, कोर्स, सेमेस्टर, विषयवार अंक, कुल अंक और रिजल्ट स्टेटस जैसी जानकारी दी जा सकती है। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद विद्यार्थियों को सभी विवरण ध्यानपूर्वक चेक लेने चाहिए।
MJPRU UG, PG & Diploma Result 2026 में गलती होने पर क्या करें?
अगर MJPRU रिजल्ट 2026 में नाम, माता-पिता का नाम या अन्य जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो छात्र विश्वविद्यालय के Correction Form के जरिए सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। नाम, माता या पिता के नाम में सुधार के लिए विश्वविद्यालय की ओर से आवेदन प्रक्रिया दी गई है।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.