MP Anganwadi Merit List 2026: मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की जिलेवार मेरिट लिस्ट जारी
MP Anganwadi Merit List 2026: एमपी में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की मेरिट लिस्ट जारी की गई है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से जिलेवार मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
MP Anganwadi Merit List 2026: एमपी महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से मेरिट लिस्ट 2026 जारी। जिन उम्मीदवारों ने वर्कर और हेल्पर पदों के लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जिलेवार लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल होना होगा।
MP Anganwadi Merit List 2026: मेरिट लिस्ट जारी
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से एमपी आंगनवाड़ी मेरिट लिस्ट जारी की गई है। यह मेरिट लिस्ट अलग - अलग जिले के साथ जारी की गई है। संबंधित भर्ती के लिए जिन - जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट से जुड़ी अन्य डिटेल नीचे दिए गए टेबल में देखें।
|
भर्ती
|
महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD)
|
पोस्ट
|
वर्कर और हेल्पर
|
पदों की संख्या
|
2548
|
आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की अनंतिम सूची
|
22 जुलाई, 2026
|
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों की अनंतिम सूची
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://chayan.mponline.gov.in/
MP Anganwadi Merit List 2026: डाउनलोड लिंक
एमपी आंगनवाड़ी मेरिट लिस्ट 2026 आज 22 जुलाई को जारी की गई है। जिसमें उम्मीदवारों को 7 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया है। मेरिट लिस्ट जिलेवार (सहरिया, भारिया, बैगा) जारी की गई है। उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
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आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की अनंतिम सूची 2026
|
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों की अनंतिम सूची 2026
MP Anganwadi Merit List 2026: रिक्त पदों की संख्या
उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल में मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती के लिए निकाले गए पदों की संख्या देख सकते हैं।
|
पोस्ट नाम
|
पदों की संख्या
|
महिला एवं बाल विकास सांसद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
|
781
|
महिला एवं बाल विकास सांसद आंगनवाड़ी सहायक
|
1767
MP Anganwadi Merit List 2026: चयन प्रक्रिया
महिला एवं बाल विकास विभाग एमपी कार्यकारी और सहायिका पद के लिए चयन प्रक्रिया निम्नलिखित है।
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योग्यता सूची
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दस्तावेज सत्यापन
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चिकित्सा परीक्षण
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.