NEET UG 2026 Round 1 Choice Filling की डेट पोस्टपोन: mcc.nic.in पर देखें रिवाइज्ड शेड्यूल

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा NEET UG Counselling 2026 के Round 1 की चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग प्रक्रिया को Postponed कर दिया गया है। MBBS, BDS और BAMS/BSMS/BHMS/BUMS जैसे ग्रेजुएशन मेडिकल सिलेब्स में ऑल इंडिया कोटा 15% AIQ की सीटों पर एडमिशन का इंतजार कर रहे छात्र अब रिवाइज्ड शेड्यूल के अनुसार ही अपनी पसंदीदा मेडिकल कॉलेजों को चुन सकते हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने वाले छात्र MCC की ऑफिशियल वेबसाइटmcc.nic.in पर जारी आधिकारिक नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऑफिशियल नोटिस में 8 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू होने की डिटेल्स दिया गई है। MCC NEET UG 2026 के लिए ऑप्शन भरने की रिवाइज्ड डेट्स छात्र नीचे NEET UG 2026 के पहले राउंड के लिए चॉइज फिल करने और रजिस्ट्रेशन जमा करने की डेट्स को देख सकते हैं: परामर्श गतिविधि पिछली डेट टाइम शुरू नई डेट नया शेड्यूल चॉइस फिलिंग 6 अगस्त, 2026 - 8 अगस्त, 2026 दोपहर 12:00 बजे

MCC Official Notice: चॉइस फिलिंग पोस्टपोन होने का कारण क्या है? MCC द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, चॉइस फिलिंग प्रक्रिया को अस्थायी रूप से टालने के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं: नई सीटों का जुड़ाव: कुछ नए मेडिकल कॉलेजों की Affiliation और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) द्वारा अतिरिक्त एमबीबीएस/बीडीएस सीटों को राउंड 1 की सीट मैट्रिक्स में शामिल किया जा रहा है। सीट मैट्रिक्स अपडेट: छात्रों को अधिक ऑप्शन और सही सीट अलॉटमेंट देने के लिए MCC द्वारा सीट मैट्रिक्स को अपडेट किया जा रहा है। सुधार: पोर्टल पर चॉइस लॉकिंग के समय छात्रों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए सिस्टम अपडेट किया जा रहा है। छात्रों के लिए जरूरी सलाह चॉइस फिलिंग की डेट आगे बढ़ने के बाद नीट छात्रों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए: 1. चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट तैयार रखें डेट आगे बढ़ने का उपयोग अपने सपनों के मेडिकल कॉलेजों की प्राथमिकता लिस्ट तैयार करने में करें। NEET UG Rank और पिछले सालों की ऑल इंडिया कट-ऑफ के आधार पर टॉप गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की लिस्ट बना लें।