NEET UG Revised Merit List 2025: राजस्थान नीट यूजी की रिवाइज मेरिट में 721 उम्मीदवारों के नाम जुड़े

NEET UG Revised Merit List 2025: राजस्थान में नीट यूजी 2025 के लिए काउंसलिंग प्राधिकरण ने 85% राज्य कोटा एमबीबीएस (MBBS) और बीडीएस (BDS) सीटों के लिए मेरिट लिस्ट जारी की है। जिसमें योग्य उम्मीदवारों की संख्या 13,731 से बढ़कर 14,452 हो गई है। वहीं जारी की गई नई लिस्ट में 721 उम्मीदवारों के नाम जोड़े गए हैं।

साल 2024 काउंसलिंग की तुलना में, जिसमें 12,489 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इस साल का आंकड़ा बड़ी वृद्धि को दर्शाता है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिवाइज मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए अपने नाम या रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी। वहीं चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट भी इस हफ्ते तक किया जा सकता है।

रिजल्ट कब किया जाएगा जारी

शेड्यूल के अनुसार PwD, डिफेंस, पैरामिलिट्री और NRI उम्मीदवार अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस SMS मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही जमा करा दिए हैं, उन्हें दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चॉइस फिलिंग 12 से 14 अगस्त के बीच शुरू होगी। वहीं, सीट अलॉटमेंट 15 से 17 अगस्त के बीच हो सकता है। काउंसलिंग का रिजल्ट 18 अगस्त को जारी किया जाएगा।