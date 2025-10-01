RPSC Assistant Professor Eligibility 2025: देखें आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता योग्यता और आयु सीमा

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पद की 574 रिक्तियों की अधिसूचना जारी की है। इच्छुक Candidates 20 सितंबर से 19 अक्टूबर, 2025 तक केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें यह पक्का करना होगा कि वे विज्ञापन में बताई गई सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इसमें कई पहलू शामिल हैं, जैसे आयु सीमा, छूट, योग्यता और अन्य कारक। अगर वे आवेदन में अपनी पात्रता के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इस पेज पर RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें।
RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता-योग्यता 2025
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने आधिकारिक अधिसूचना PDF में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्रता की शर्तें जारी की हैं। जो लोग RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे, उन्हें ही इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने के योग्य माना जाएगा। पात्र होने के लिए, Candidates के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, पद के लिए आवेदन करते समय उनकी उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों से संबंधित आवेदकों को छूट भी दी जाएगी।
RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर आयु सीमा
आयु सीमा RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता का एक जरूरी हिस्सा है। आवेदकों की आयु की गणना 1 जुलाई, 2025 के आधार पर की जाएगी। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, पद के लिए आवेदन करते समय Candidates की न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। न्यूनतम और अधिकतम RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर आयु सीमा इस प्रकार है:
|
न्यूनतम आयु
|
21 साल
|
अधिकतम आयु
|
40 साल
RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर आयु सीमा में छूट
राजस्थान राज्य के आरक्षित श्रेणियों, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों और महिला आवेदकों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। कैटेगरी के अनुसार RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की आयु सीमा में छूट नीचे देखें।
|
कैटेगरी
|
आयु में छूट
|
राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष Candidates
|
5 साल
|
सामान्य कैटेगरी की महिला Candidate
|
5 साल
|
राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) की महिला Candidate
|
10 साल
|
विधवा और तलाकशुदा महिलाएं
|
कोई ऊपरी आयु-सीमा नही
RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर शैक्षणिक योग्यता
शैक्षणिक योग्यता RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता के लिए एक जरूरी मापदंड है। आवेदकों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम जरूरी अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। संदर्भ के लिए पद के अनुसार RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की शैक्षणिक योग्यता नीचे देखें।
|
पद संख्या
|
पद का नाम
|
न्यूनतम योग्यताएं
|
1 से 27
|
हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, वनस्पति विज्ञान, आदि
|
1. A (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। (ii) UGC या CSIR NET/SLET/SET पास होना चाहिए, या UGC विनियम, 2009 या 2016 के अनुसार पीएचडी डिग्री। (iii) 11 जुलाई, 2009 से पहले पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत आवेदकों को NET/SLET/SET से छूट, यदि वे विशिष्ट पीएचडी शर्तों को पूरा करते हैं (नियमित मोड, दो बाहरी परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन, ओपन वायवा-वोस, दो शोध पत्र प्रकाशित (एक रेफरीड जर्नल में), दो पेपर प्रस्तुत (UGC/ICSSR/CSIR या समान एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/समर्थित सम्मेलनों/सेमिनारों में)। या B. QS, THE या ARWU की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 में रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान से पीएचडी डिग्री। 2. देवनागरी लिपि में हिंदी का कामकाजी ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।
|
28 से 30
|
संगीत (गायन), संगीत (वाद्य), और नृत्य
|
1. A (i) संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री या समकक्ष। (ii) UGC, CSIR NET/SLET/SET पास होना चाहिए, या UGC विनियम, 2009 या 2016 के अनुसार पीएचडी डिग्री। (iii) 11 जुलाई, 2009 से पहले पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत आवेदकों को NET/SLET/SET से छूट, यदि वे विशिष्ट पीएचडी शर्तों को पूरा करते हैं (नियमित मोड, दो बाहरी परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन, ओपन वायवा-वोस, दो शोध पत्र प्रकाशित (एक रेफरीड जर्नल में), दो पेपर प्रस्तुत (UGC/AICTE/ICSSR या समान एजेंसी द्वारा समर्थित/वित्तपोषित/प्रायोजित सम्मेलनों/सेमिनारों में)। या B. पारंपरिक या पेशेवर कलाकार जिसके पास संबंधित विषय में बहुत अच्छी पेशेवर उपलब्धि और स्नातक की डिग्री हो, और जिसने: (i) जाने-माने/प्रतिष्ठित गुरु(ओं)/कलाकार(ओं) के अधीन अध्ययन किया हो; (ii) AIR/दूरदर्शन के "A" ग्रेड कलाकार रहे हों; (iii) संबंधित विषय को तार्किक तर्क के साथ समझाने की क्षमता रखते हों; और (iv) संबंधित विषय में उदाहरणों के साथ सिद्धांत सिखाने का पर्याप्त ज्ञान रखते हों। 2. देवनागरी लिपि में हिंदी का कामकाजी ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।
RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता: राष्ट्रीयता
RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन करने वाला candidate भारत का नागरिक होना चाहिए।
RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज
अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर, candidate को किसी भी स्तर पर पात्रता और पहचान से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। ऐसा करने में विफल रहने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:
-
जन्म तिथि का प्रमाण
-
शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट और प्रमाण पत्र
-
निवास प्रमाण पत्र
-
जाति प्रमाण पत्र, यदि कोई हो
-
पहचान का प्रमाण
-
अन्य जरूरी दस्तावेज
