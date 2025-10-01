RPSC Assistant Professor Eligibility 2025: देखें आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता योग्यता और आयु सीमा

1. A (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। (ii) UGC या CSIR NET/SLET/SET पास होना चाहिए, या UGC विनियम, 2009 या 2016 के अनुसार पीएचडी डिग्री। (iii) 11 जुलाई, 2009 से पहले पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत आवेदकों को NET/SLET/SET से छूट, यदि वे विशिष्ट पीएचडी शर्तों को पूरा करते हैं (नियमित मोड, दो बाहरी परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन, ओपन वायवा-वोस, दो शोध पत्र प्रकाशित (एक रेफरीड जर्नल में), दो पेपर प्रस्तुत (UGC/ICSSR/CSIR या समान एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/समर्थित सम्मेलनों/सेमिनारों में)। या B. QS, THE या ARWU की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 में रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान से पीएचडी डिग्री। 2. देवनागरी लिपि में हिंदी का कामकाजी ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

28 से 30

संगीत (गायन), संगीत (वाद्य), और नृत्य