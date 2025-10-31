NHPC JE Answer Key 2025 Link: जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राष्ट्रीय जलविद्युत निगम लिमिटेड (NHPC) द्वारा आयोजित JE परीक्षा (NH/Rectt/04/2025) की उत्तर कुंजी 2025 आज, 31 अक्टूबर 2025, को आधिकारिक वेबसाइट से उपलब्ध कर दी जाएगी। उत्तर कुंजी में सहायक राजभाषा अधिकारी, JE (सिविल / इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल / E&C), वरिष्ठ लेखाकार, पर्यवेक्षक (IT) और हिंदी अनुवादक पदों के लिए परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर शामिल होंगे। उम्मीदवार उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद अपने हल किए गए उत्तरों से मिलान कर अपनी संभावित अंकों की गणना कर सकते हैं। एनएचपीसी जेई उत्तर कुंजी 2025 में दिए गए प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति रखने वाला कोई भी उम्मीदवार 3 नवंबर 2025 से पहले वैध प्रमाण प्रस्तुत करके इसे चुनौती दे सकता है। यहां क्लिक करें:- NHPC JE Answer Key 2025 Download Link

NHPC JE Exam Answer 2025- हाइलाइट्स नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) ने 29 अक्टूबर 2025 को NHPC JE परीक्षा 2025 आयोजित की। अब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.nhpcindia.com से NHPC JE उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी में सहायक राजभाषा अधिकारी, JE (सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/E&C), वरिष्ठ लेखाकार, पर्यवेक्षक (IT) और हिंदी अनुवादक पदों के सभी सही उत्तर शामिल होंगे। ध्यान रहे कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नकारात्मक अंकन लागू होगी। उम्मीदवार उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद अपने उत्तरों से मिलान कर संभावित अंक निकाल सकते हैं। विवरण जानकारी संगठन का नाम नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) पदों के नाम सहायक राजभाषा अधिकारी, JE (सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/E&C), वरिष्ठ लेखाकार, पर्यवेक्षक (IT), और हिंदी अनुवादक रिक्तियों की संख्या 248 विज्ञापन संख्या NH/Rectt./04/2025 उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि 31 अक्टूबर 2025 आपत्ति दर्ज करने की तिथि 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 NHPC JE परीक्षा की तिथि 2025 29 अक्टूबर 2025 आधिकारिक वेबसाइट www.nhpcindia.com

NHPC JE Answer Key 2025 Download कैसे करें? उम्मीदवार NHPC JE उत्तर कुंजी 2025 आधिकारिक वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने उत्तर कुंजी तक पहुंचने के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए हैं। आधिकारिक वेबसाइट www.nhpcindia.com पर जाएं। होमपेज पर “Career” विकल्प खोजें। नए अपडेट को चेक करें: “Notification No. NH/Rectt./04/2025 regarding recruitment of Non-executives in NHPC Ltd. through Computer Based Test”। Objection लिंक पर क्लिक करें, यह आपको NHPC JE उत्तर कुंजी डाउनलोड पेज पर रीडायरेक्ट करेगा। आवश्यक विवरण जैसे User ID, Password और Captcha संबंधित फील्ड में दर्ज करें। सभी जानकारी भरने के बाद “Login” बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर NHPC JE उत्तर कुंजी 2025 दिखाई देगी। NHPC JE उत्तर कुंजी 2025 PDF डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का उत्तर कुंजी से मिलान करें। एनएचपीसी जेई उत्तर कुंजी 2025: अंकों की गणना कैसे करें?