NRL Admit Card 2021: नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने GET, AO, AAO की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, ऐसे करें डाउनलोड

NRL GET Admit Card 2021: नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, असिस्टेंट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए 21 सितंबर, 22 सितंबर और 23 सितंबर 2021 को आयोजित किये जाने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nrl.co.in से NRL Admit Card 2021 डाउनलोड कर सकते हैं.

NRL एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक नीचे दिया गया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से NRL जीईटी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, "विज्ञापन संख्या: 03/2021 दिनांक 23 जुलाई, 2021 के संदर्भ में, जीईटी / सहायक अधिकारी (वाणिज्यिक) प्रशिक्षु / सहायक लेखा अधिकारी के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुए, यह सूचित किया जाता है कि प्रवेश पत्र 21, 22 और 23 सितंबर, 2021 को आयोजित होने वाले कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के लिए अब हमारी वेबसाइट के करियर सेक्शन से (जीईटी-मैकेनिकल को छोड़कर) डाउनलोड किया जा सकता है’’

NRL GET Admit Card Download Link

NRL एडमिट कार्ड 2021 कैसे डाउनलोड करें?

1.आधिकारिक वेबसाइट - nrl.co.in पर जाएं.

2. 'करियर' लिंक पर क्लिक करें.

3. उपलब्ध लिंक 'Admit Cards for recruitment of GETs and Assistant Officers Download Admit Card’ पर क्लिक कर करें.

4. अपना 'लॉगिन-आईडी' और 'पासवर्ड' दर्ज करें.

5. NRL प्रवेश पत्र डाउनलोड करें.