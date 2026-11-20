NTPC NGEL Admit Card 2026 OUT: इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड ngel.in पर जारी, ये रहा लिंक
NTPC NGEL Admit Card 2026 OUT: एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अब अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए हॉल टिकट एक अनिवार्य दस्तावेज़ है।
NTPC NGEL Admit Card 2026 Download: एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) ने वर्ष 2026 की इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव पदों की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट ngel.in पर जाकर अपने क्रेडेंशियल के माध्यम से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में एंट्री पाने के लिए अपने एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो आईडी अनिवार्य रूप से साथ लाएं।
NTPC NGEL Admit Card 2026 Link
NTPC NGEL Exam 2026: कब होगी परीक्षा?
30 नवंबर 2026 (सोमवार) को NTPC NGEL इंजीनियर एवं एग्जीक्यूटिव CBT 2026 आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एचआर (HR), Finance, security, CSR और राजभाषा जैसी 8 विभिन्न श्रेणियों में कुल 147 रिक्त पदों को भरने के लिए कराई जा रही है।
NTPC NGEL Admit Card 2026 - हाइलाइट्स
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भर्ती संस्था का नाम: एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL)
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पद का नाम: इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव
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विज्ञापन संख्या: 04/26
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कुल पद: 147
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भर्ती का प्रकार: फिक्स्ड-टर्म आधार (Fixed-Term Basis)
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संबंधित विषय/ट्रेड: सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एचआर, फाइनेंस, सेफ्टी, सीएसआर और राजभाषा
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एडमिट कार्ड जारी तिथि: 19 नवंबर 2026
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CBT परीक्षा तिथि: 30 नवंबर 2026
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परीक्षा का माध्यम: कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT)
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आधिकारिक वेबसाइट: ngel.in
NTPC NGEL Engineer and Executive Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
अभ्यर्थी नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।
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सबसे पहले NGEL की आधिकारिक करियर वेबसाइट (ngel.in/career) पर जाएं।
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करियर सेक्शन में Advt. No. 04/26 के तहत Engineer / Executive (Fixed Term) CBT से जुड़े अपडेट और "E-Admit Card Download link" पर क्लिक करें।
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एप्लीकेशन लॉगिन पेज खुलने पर अपना रजिस्ट्रेशन/एनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि और कैप्चा/वेरिफिकेशन दर्ज कर लॉगिन करें।
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लॉगिन करने के बाद आपका E-Admit Card स्क्रीन पर दिख जाएगा। इसे PDF में सेव करें और परीक्षा केंद्र ले जाने के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.