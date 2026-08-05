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NEET UG Puducherry Merit List 2026 Out: कृशांत अभिनव ने 670 मार्क्स के साथ किया टॉप, health.py.gov.in पर देखें मेरिट लिस्ट

By Akshara Verma
Last Updated: Aug 5, 2026, 13:29 IST

NEET UG State Merit List 2026 Out: पुडुचेरी NEET UG मेरिट लिस्ट 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। छात्र नीचे दिए गए डायरक्ट लिंक के माध्यम से अपनी रैंक को  देख सकते हैं। साथ ही, छात्रों के लिए 5 अगस्त 2026 तक ऑब्जेक्श विंडो को खोला जाएगा। 

NEET UG Puducherry Merit List 2026 Out: कृशांत अभिनव ने 670 मार्क्स के साथ किया टॉप, health.py.gov.in पर देखें मेरिट लिस्ट
NEET UG Puducherry Merit List 2026 Out: कृशांत अभिनव ने 670 मार्क्स के साथ किया टॉप, health.py.gov.in पर देखें मेरिट लिस्ट

Puducherry NEET Merit List 2026 Released: Department of Health and Family Welfare Services, Puducherry ने NEET UG 2026 की स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है। पुडुचेरी के जिन छात्रों ने राज्य कोटे की MBBS और BDS सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट health.py.gov.in पर जाकर मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

इस साल पुडुचेरी की मेरिट लिस्ट में कृशांत अभिनव M (Krishanth Abhinav M) ने 670 मार्क्स हासिल कर State Rank 1 और AIR 553 प्राप्त किया है। वहीं, प्रवीण A (646 मार्क्स, AIR 1721) दूसरे और रामनीश्वर A (646 मार्क्स, AIR 1756) तीसरे स्थान पर रहे है।

Puducherry NEET UG 2026: टॉप 10 छात्रों की लिस्ट 

राज्य की मेरिट लिस्ट में टॉप स्थान प्राप्त करने वाले टॉप 10 छात्रों के मार्क्स और उनकी ऑल इंडिया रैंक जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। 

State Rank

छात्रों का नाम 

कैटेगरी 

नीट स्कोर

ऑल इंडिया रैंक (AIR)

1

Krishanth Abhinav M

OBC-NCL

670

553

2

Praveen A

OBC-NCL

646

1721

3

Ramaneeshwar A

OBC-NCL

633

3073

4

Inbashree A D

General

631

3397

5

V Pranav

OBC-NCL

630

3464

6

Preetham E

OBC-NCL

627

3422

7

Vishnupriya S

OBC-NCL

625

4135

8

Bharath Kumar C

OBC-NCL

620

5168

9

Kiruthika K

General

616

5790

10

Roshini Alias Roopavathy

OBC-NCL

615

6176

CENTAC NEET UG Merit List 2026 Out Direct Link - यहां क्लिक करें 

Puducherry NEET Rank List 2026: ऑब्जेक्शन फिल कराने की लास्ट डेट 5 अगस्त 

यदि किसी छात्र को जारी की गई ड्राफ्ट स्टेट मेरिट लिस्ट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या गलती नजर आती है, तो वे 5 अगस्त 2026 तक ऑब्जेक्शन विंडो का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्शन को फिल कर सकते हैं। 

  • ईमेल आईडी: छात्रो को अपने ऑब्जेक्शन फील कराने के लिए ऑफिशियल ईमेल dms@py.gov.in पर मेल भेजना होगा।
  • आवश्यक डिटेल्स: छात्रों को मेल भेजते समय अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, NEET रोल नंबर, रिजल्ट शीट और कैटेगिरी सर्टिफिकेट की PDF साथ में अटैच करना होगा। 

पुडुचेरी NEET UG मेरिट लिस्ट PDF कैसे डाउनलोड करें?

  1. छात्र ऑफिशियल पोर्टल health.py.gov.in  या centacpuducherry.in  पर विजिट करें। 
  2. होमपेज पर दिए गए ‘NEET UG State Merit List 2026-27’ लिंक पर क्लिक करें।
  3. फिर, दी गई PDF फाइल को खोले। 
  4. PDF फाइल को खोलने के बाद सर्च फंक्शन का उपयोग करके नाम या नीट रोल नंबर को सर्च करें।
  5. फिर, काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए PDF का एक कलर्ड प्रिंटआउट भी निकाल लें।

NEET UG 2026 कटऑफ

NEET UG 2026 के लिए, सामान्य और EWS कैटेगरी के लिए पास होने वाले छात्रों की प्रतिशत 50 प्रतिशत है। इसी के साथ OBC, SC और ST छात्रों के लिए 40 प्रतिशत है। सामान्य-PwD छात्रों के लिए 45 प्रतिशत है। 

पासिंग मार्क्स सामान्य कैटेगरी के लिए 715 से 213 और OBC, SC और ST छात्रों के लिए 212 से 177 के बीच हैं। छात्र काउंसलिंग शेड्यूल और सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया के बारे में अपडेट के लिए CENTAC की ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टू टाइम विजिट करें। 

यहां भी पढ़े: ICMAI Result 2026: इंटर और फाइनल एग्जाम रिजल्ट जारी, icmai.in से ऐसे करें Check

Akshara Verma
Akshara Verma

Executive - Editorial

Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.

A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

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First Published: Aug 5, 2026, 13:29 IST

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