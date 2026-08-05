NEET UG Puducherry Merit List 2026 Out: कृशांत अभिनव ने 670 मार्क्स के साथ किया टॉप, health.py.gov.in पर देखें मेरिट लिस्ट

Puducherry NEET Merit List 2026 Released: Department of Health and Family Welfare Services, Puducherry ने NEET UG 2026 की स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है। पुडुचेरी के जिन छात्रों ने राज्य कोटे की MBBS और BDS सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट health.py.gov.in पर जाकर मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

इस साल पुडुचेरी की मेरिट लिस्ट में कृशांत अभिनव M (Krishanth Abhinav M) ने 670 मार्क्स हासिल कर State Rank 1 और AIR 553 प्राप्त किया है। वहीं, प्रवीण A (646 मार्क्स, AIR 1721) दूसरे और रामनीश्वर A (646 मार्क्स, AIR 1756) तीसरे स्थान पर रहे है।

Puducherry NEET UG 2026: टॉप 10 छात्रों की लिस्ट

राज्य की मेरिट लिस्ट में टॉप स्थान प्राप्त करने वाले टॉप 10 छात्रों के मार्क्स और उनकी ऑल इंडिया रैंक जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।