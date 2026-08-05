ICMAI Result 2026: इंटर और फाइनल एग्जाम रिजल्ट जारी, icmai.in से ऐसे करें Check

ICMAI CMA Inter & Final Result 2026 Out: द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने जून 2026 सेशन के लिए CMA Intermediate और CMA Final एग्जाम का रिजल्ट ऑफिशियल तौर पर जारी कर दिया गया है। एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र ICMAI की ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in पर जाकर अपने स्कोरकार्ड को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

इस साल 12,000 से अधिक छात्र इस एग्जाम को सफलतापूर्वक पास करके अपने करियर की एक नई शुरुआत करने जा रहे है। साथ ही, 7,885 छात्रों ने इंटरमीडिएट को अपने सपने की सीढ़ीयों पर कदम जमा लिए है।

CMA June 2026: एग्जाम रिजल्ट से जुड़ी मुख्य डिटेल्स

ICMAI द्वारा जारी किए गए नंबरों को अनुसार इस साल दोनों लेवल यानी इंटर और फाइनल एग्जाम के छात्रों का प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा है।