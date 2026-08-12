Punjab and Haryana High Court Safai Sewak Admit Card 2026 जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ ने सफाई सेवक और माली पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी phconapp.formflix.org पर जारी कर दिए हैं। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। केवल इंटरव्यू लिए जाएंगे। इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ ने वेबसाइट phconapp.formflix.org पर सफाई सेवक और माली पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। केवल इंटरव्यू लिए जाएंगे और इंटरव्यू 18 अगस्त 2026 से 10 सितंबर 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। इसके जरिए कोर्ट 75 सफाई सेवक और 92 माली के रिक्त पदों को भरना चाहता है। इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/डेट ऑफ बर्थ का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
Punjab High Court Group D / Safai Sewak admit card link
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सफाई सेवक और माली के लिए इंटरव्यू का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक के जरिए भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट सफाई सेवक और माली एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक
PHHC Safai Sewak & Mali Hall Ticket - हाइलाइट्स
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सफाई सेवक और माली पदों के लिए इंटरव्यू विज्ञापन संख्या 03/SS/ML/HC/2026 के तहत 18 अगस्त से 21 अगस्त 2026, 24 अगस्त से 27 अगस्त 2026, 29 अगस्त 2026, 31 अगस्त 2026, 01 सितंबर से 03 सितंबर 2026, 05 सितंबर 2026 और 07 सितंबर से 10 सितंबर 2026 तक चंडीगढ़ ज्यूडिशियल अकादमी, सेक्टर-43 और हाई कोर्ट एक्सटेंशन-II, सेक्टर-17, चंडीगढ़ (ब्रिज मार्केट) में आयोजित होंगे। इंटरव्यू से जुड़ी अन्य डिटेल्स के लिए आप नीचे टेबल चेक कर सकते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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कोर्ट का नाम
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़
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पद का नाम
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सफाई सेवक और माली
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रिक्त पदों की संख्या
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75 सफाई सेवक और 92 माली
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विज्ञापन संख्या
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03/SS/ML/HC/2026
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इंटरव्यू की तिथि
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18 अगस्त 2026 से 10 सितंबर 2026 तक आयोजित
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एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
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12 अगस्त 2026
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एडमिट कार्ड डाउनलोड लॉग इन क्रेडेंशियल्स
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/डेट ऑफ बर्थ
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ऑफिशियल वेबसाइट
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phconapp.formflix.org
डाउनलोड कैसे करें Punjab and Haryana High Court Safai Sewak Admit Card 2026?
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ सफाई सेवक और माली पदों के इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट phconapp.formflix.org पर जाएं।
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आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स ओपन हो जाएगी।
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रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी कोड भरें।
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एडमिट कार्ड आपको नजर आ जाएगा।
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एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट सफाई सेवक और माली पदों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद क्या करें?
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ सफाई सेवक और माली पदों के इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसकी एक कॉपी के साथ आधार कार्ड साथ लेकर जाएं। उम्मीदवारों की रिपोर्टिंग टाइम और इंटरव्यू की जगह पर समय से पहुंचने के साथ एडमिट कार्ड में दिए गए दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.