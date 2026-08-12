Punjab and Haryana High Court Safai Sewak Admit Card 2026 जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ ने वेबसाइट phconapp.formflix.org पर सफाई सेवक और माली पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। केवल इंटरव्यू लिए जाएंगे और इंटरव्यू 18 अगस्त 2026 से 10 सितंबर 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। इसके जरिए कोर्ट 75 सफाई सेवक और 92 माली के रिक्त पदों को भरना चाहता है। इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/डेट ऑफ बर्थ का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Punjab High Court Group D / Safai Sewak admit card link

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सफाई सेवक और माली के लिए इंटरव्यू का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक के जरिए भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।