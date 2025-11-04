Rajasthan Conductor Exam Center List 2025: यहां देखें राजस्थान परिचारक परीक्षा केंद्र लिस्ट

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने RSMSSB कंडक्टर एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है, जिसमें Candidates को उनके परीक्षा केंद्र और स्थान की जानकारी दी गई है। जो लोग इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन्हें अपने परीक्षा केंद्र की जानकारी देख लेनी चाहिए, ताकि आखिरी समय में कोई परेशानी न हो। राजस्थान कंडक्टर परीक्षा 6 नवंबर को राज्य भर में अलग-अलग तय केंद्रों पर एक ही शिफ्ट में, सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। आप यहां राजस्थान कंडक्टर परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची देख सकते हैं।
यहां देखें: Rajasthan Conductor Admit Card 2025 Link
राजस्थान कंडक्टर परीक्षा केंद्र 2025
उम्मीद है कि RSMSSB राजस्थान राज्य के 38 जिलों में राजस्थान कंडक्टर परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा केंद्र सीटों की उपलब्धता के आधार पर दिए जाते हैं। परीक्षा 6 नवंबर को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से कम से कम दो घंटे पहले अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाएं, ताकि सत्यापन और तलाशी की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके।
RSMSSB राजस्थान कंडक्टर परीक्षा केंद्र 2025 की सूची
राजस्थान कंडक्टर परीक्षा एक राज्य स्तरीय परीक्षा है, जो Offline और CBT मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा इन जिलों में आयोजित होने की उम्मीद है:
|
अजमेर
|
अलवर
|
बांसवाड़ा
|
बारां
|
बाड़मेर
|
भरतपुर
|
भीलवाड़ा
|
बीकानेर
|
बूंदी
|
चुरू
|
दौसा
|
धौलपुर
|
हनुमानगढ़
|
जयपुर
|
जैसलमेर
|
जालौर
|
झालावाड़
|
झुंझुनू
|
जोधपुर
|
कोटा
|
नागौर
|
पाली
|
राजसमंद
|
सवाई माधोपुर
|
सीकर
|
श्री गंगानगर
|
टोंक
|
उदयपुर
राजस्थान कंडक्टर परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले दस्तावेजों की सूची
परीक्षा हॉल में बिना किसी परेशानी के प्रवेश के लिए, Candidates को पहचान के सत्यापन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे। ये दस्तावेज नहीं दिखाने पर उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है या प्रवेश से मना किया जा सकता है। यहां उन जरूरी चीजों की सूची दी गई है, जिन्हें राजस्थान कंडक्टर परीक्षा केंद्र 2025 में लाना अनिवार्य है:
|
RSMSSB कंडक्टर एडमिट कार्ड 2025
|
एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
|
पासपोर्ट साइज का फोटो
|
PwD सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)
