Rajasthan Conductor Exam Center List 2025: यहां देखें राजस्थान परिचारक परीक्षा केंद्र लिस्ट

By Vijay Pratap Singh
Nov 4, 2025, 17:03 IST

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 6 नवंबर को राजस्थान कंडक्टर परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यहां RSMSSB कंडक्टर परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची और उनकी शिफ्ट के समय की जानकारी दी गई है।

Rajasthan Conductor Exam Center List 2025
Rajasthan Conductor Exam Center List 2025

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने RSMSSB कंडक्टर एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है, जिसमें Candidates को उनके परीक्षा केंद्र और स्थान की जानकारी दी गई है। जो लोग इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन्हें अपने परीक्षा केंद्र की जानकारी देख लेनी चाहिए, ताकि आखिरी समय में कोई परेशानी न हो। राजस्थान कंडक्टर परीक्षा 6 नवंबर को राज्य भर में अलग-अलग तय केंद्रों पर एक ही शिफ्ट में, सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। आप यहां राजस्थान कंडक्टर परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची देख सकते हैं।

यहां देखें: Rajasthan Conductor Admit Card 2025 Link

राजस्थान कंडक्टर परीक्षा केंद्र 2025

उम्मीद है कि RSMSSB राजस्थान राज्य के 38 जिलों में राजस्थान कंडक्टर परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा केंद्र सीटों की उपलब्धता के आधार पर दिए जाते हैं। परीक्षा 6 नवंबर को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से कम से कम दो घंटे पहले अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाएं, ताकि सत्यापन और तलाशी की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके।

RSMSSB राजस्थान कंडक्टर परीक्षा केंद्र 2025 की सूची

राजस्थान कंडक्टर परीक्षा एक राज्य स्तरीय परीक्षा है, जो Offline और CBT मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा इन जिलों में आयोजित होने की उम्मीद है:

अजमेर

अलवर

बांसवाड़ा

बारां

बाड़मेर

भरतपुर

भीलवाड़ा

बीकानेर

बूंदी

चुरू

दौसा

धौलपुर

हनुमानगढ़

जयपुर

जैसलमेर

जालौर

झालावाड़

झुंझुनू

जोधपुर

कोटा

नागौर

पाली

राजसमंद

सवाई माधोपुर

सीकर

श्री गंगानगर

टोंक

उदयपुर

राजस्थान कंडक्टर परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले दस्तावेजों की सूची

परीक्षा हॉल में बिना किसी परेशानी के प्रवेश के लिए, Candidates को पहचान के सत्यापन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे। ये दस्तावेज नहीं दिखाने पर उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है या प्रवेश से मना किया जा सकता है। यहां उन जरूरी चीजों की सूची दी गई है, जिन्हें राजस्थान कंडक्टर परीक्षा केंद्र 2025 में लाना अनिवार्य है:

RSMSSB कंडक्टर एडमिट कार्ड 2025

एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)

पासपोर्ट साइज का फोटो

PwD सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

