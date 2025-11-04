Rajasthan Conductor Exam Center List 2025: यहां देखें राजस्थान परिचारक परीक्षा केंद्र लिस्ट

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने RSMSSB कंडक्टर एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है, जिसमें Candidates को उनके परीक्षा केंद्र और स्थान की जानकारी दी गई है। जो लोग इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन्हें अपने परीक्षा केंद्र की जानकारी देख लेनी चाहिए, ताकि आखिरी समय में कोई परेशानी न हो। राजस्थान कंडक्टर परीक्षा 6 नवंबर को राज्य भर में अलग-अलग तय केंद्रों पर एक ही शिफ्ट में, सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। आप यहां राजस्थान कंडक्टर परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची देख सकते हैं।

यहां देखें: Rajasthan Conductor Admit Card 2025 Link

राजस्थान कंडक्टर परीक्षा केंद्र 2025

उम्मीद है कि RSMSSB राजस्थान राज्य के 38 जिलों में राजस्थान कंडक्टर परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा केंद्र सीटों की उपलब्धता के आधार पर दिए जाते हैं। परीक्षा 6 नवंबर को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से कम से कम दो घंटे पहले अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाएं, ताकि सत्यापन और तलाशी की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके।