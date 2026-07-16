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Rajasthan Librarian Grade 3 Cut off 2026: आरएसएसबी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स

By Priyanka Pal
Last Updated: Jul 16, 2026, 18:13 IST

Rajasthan Librarian Grade 3 Cut off 2026: आरएसएसबी की ओर से राजस्थान ग्रेड 3 रिजल्ट 15 जुलाई को जारी कर दिया गया है। रिजल्ट के साथ - साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट भी जारी की गई है। 

Rajasthan Librarian Grade 3 Cut off 2026
Rajasthan Librarian Grade 3 Cut off 2026

Rajasthan Librarian Grade 3 Cut off 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 कट ऑफ लिस्ट जारी की है। रिजल्ट के साथ - साथ कट ऑफ लिस्ट आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी की गई है। फाइनल कट ऑफ लिस्ट दिसंबर हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर जारी की गई है। जिन उम्मीदवारों ने न्युनतम अंकों से अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं, उन्हें ज्वांइनिंग लेटर दिया जाएगा। 

RSMSSB की ओर से जारी हुई कट ऑफ न्युनतम अंक हैं, जो उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए जरूरी माने जाते हैं। यह अंक परीक्षा के कठिनाई स्तर कई कारकों पर निर्भर करते हैं। 

RSMSSB Grade 3 Cut off 2026: कट ऑफ जारी 

आरएसएसबी की ओर से कट ऑफ लिस्ट राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 फाइनल रिजल्ट के साथ जारी की गई है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं। 

दस्तावेज सत्यापन के लिए अतिरिक्त विचार किए जाने वाले उम्मीदवार (कट-ऑफ अंक)

यहां से डाउनलोड करें

कट-ऑफ अंक

यहां से डाउनलोड करें

RSSB Librarian Grade 3 Cut off 2026: कैटेगरी वाइज कट ऑफ

राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं। 

माध्यमिक शिक्षा विभाग के गैर अनुसूचित श्रेत्र के कट ऑफ मार्क्स -

                      कैटेगरी 

कट ऑफ 

जनरल 

जनरल 

289.921 

FEM 

281.1008 

WID. 

174.1839 

DIV. 

268.2251 

EX 

227.2654 

जनरल 

जनरल 

275.2598 

EWS

FEM 

272.9249 

WID. 

NA 

DIV. 

264.6391 

EX 

एससी 

जनरल 

260.4011 

FEM 

249.8902 

WID. 

NA 

DIV. 

225.5014 

EX 

-

एसटी 

जनरल 

248.6752 

FEM 

238.1423 

WID. 

NA 

DIV. 

154.6766 

EX 

ओबीसी

GEN 

282.616 

FEM 

275.4575 

WID. 

171.0291 

DIV. 

248.7483 

EX 

एमबीसी 

जनरल 

272.471 

FEM 

262.9337 

WID. 

-

DIV. 

-

EX 

-

SAH 

GEN 

NA 

FEM 

-

WID. 

-

DIV. 

-

EX 

-

                              Horizontal Cut Off 

BLV 

202.2398 

  

BLV BACKLOG 

  

HI 

159.23 

  

HI BACKLOG 

-

  

LD/CP 

290.3235 

  

LDCP BACKLOG 

 

MIMD 

245.0227 

  

MIMD BACKLOG 

  

SP 

263.5631 

  

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसूचित क्षेत्र के कट ऑफ मार्क्स 

                        कैटेगरी 

सेकेंडरी एजुकेशन कट ऑफ 

जनरल 

जनरल 

262.2676 

FEM 

262.2676 

WID. 

NA

DIV. 

190.7481 

EX 

NA 

एससी 

GEN 

246.1426 

FEM 

226.6426 

WID. 

-

DIV. 

-

EX 

-

एसटी 

GEN 

190.5206 

FEM 

189.5696 

WID. 

NA 

DIV. 

154.5601 

EX 

-

                                  Horizontal cut of 

BLV 

NA

  

BLV BACKLOG 

-

  

HI 

-

  

HI BACKLOG 

-

  

LD/CP 

-

  

LDCP BACKLOG 

219.5433 

  

MIMD 

NA 

  

MIMD BACKLOG 

-

  

SP

-

  

संस्कृत शिक्षा विभाग के गैर अनुसूचित क्षेत्र के कट ऑफ मार्क्स -

                        कैटेगरी 

संस्कृति शिक्षा विभाग कट ऑफ 

जनरल 

जनरल 

282.2573 

FEM 

274.7328  

WID. 

NA

DIV. 

259.3032 

EX 

226.065 

जनरल EWS

GEN 

273.868  

FEM 

272.6687  

WID. 

-

DIV. 

-

EX 

-

एससी

GEN 

279.3002  

FEM 

-

WID. 

-

DIV. 

EX 

-

एसटी

GEN 

247.0356 

FEM 

236.7223 

WID. 

-

DIV. 

-

EX 

-

ओबीसी  

GEN  

281.7815 

FEM 

272.6833 

WID. 

-

DIV. 

-

EX 

224.5572 

एमबीसी 

GEN 

271.5781 

FEM 

-

WID. 

-

DIV. 

-

EX 

-

संस्कृत शिक्षा विभाग के अनुसूचित क्षेत्र के कट ऑफ मार्क्स -

                      कैटेगरी 

कट ऑफ 

जनरल 

जनरल 

261.2867 

FEM 

-

WID. 

-

DIV. 

-

EX 

-

एसटी 

GEN 

188.8523 

FEM 

-

WID. 

-

DIV. 

-

EX 

-

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Priyanka Pal
Priyanka Pal

Executive - Editorial

Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.

Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.

Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.

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First Published: Jul 16, 2026, 18:13 IST

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