Rajasthan Librarian Grade 3 Cut off 2026: आरएसएसबी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स
Rajasthan Librarian Grade 3 Cut off 2026: आरएसएसबी की ओर से राजस्थान ग्रेड 3 रिजल्ट 15 जुलाई को जारी कर दिया गया है। रिजल्ट के साथ - साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट भी जारी की गई है।
Rajasthan Librarian Grade 3 Cut off 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 कट ऑफ लिस्ट जारी की है। रिजल्ट के साथ - साथ कट ऑफ लिस्ट आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी की गई है। फाइनल कट ऑफ लिस्ट दिसंबर हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर जारी की गई है। जिन उम्मीदवारों ने न्युनतम अंकों से अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं, उन्हें ज्वांइनिंग लेटर दिया जाएगा।
RSMSSB की ओर से जारी हुई कट ऑफ न्युनतम अंक हैं, जो उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए जरूरी माने जाते हैं। यह अंक परीक्षा के कठिनाई स्तर कई कारकों पर निर्भर करते हैं।
RSMSSB Grade 3 Cut off 2026: कट ऑफ जारी
आरएसएसबी की ओर से कट ऑफ लिस्ट राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 फाइनल रिजल्ट के साथ जारी की गई है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं।
|
दस्तावेज सत्यापन के लिए अतिरिक्त विचार किए जाने वाले उम्मीदवार (कट-ऑफ अंक)
|
कट-ऑफ अंक
RSSB Librarian Grade 3 Cut off 2026: कैटेगरी वाइज कट ऑफ
राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के गैर अनुसूचित श्रेत्र के कट ऑफ मार्क्स -
|
कैटेगरी
|
कट ऑफ
|
जनरल
|
जनरल
|
289.921
|
FEM
|
281.1008
|
WID.
|
174.1839
|
DIV.
|
268.2251
|
EX
|
227.2654
|
जनरल
|
जनरल
|
275.2598
|
EWS
|
FEM
|
272.9249
|
WID.
|
NA
|
DIV.
|
264.6391
|
EX
|
-
|
एससी
|
जनरल
|
260.4011
|
FEM
|
249.8902
|
WID.
|
NA
|
DIV.
|
225.5014
|
EX
|
-
|
एसटी
|
जनरल
|
248.6752
|
FEM
|
238.1423
|
WID.
|
NA
|
DIV.
|
154.6766
|
EX
|
-
|
ओबीसी
|
GEN
|
282.616
|
FEM
|
275.4575
|
WID.
|
171.0291
|
DIV.
|
248.7483
|
EX
|
-
|
एमबीसी
|
जनरल
|
272.471
|
FEM
|
262.9337
|
WID.
|
-
|
DIV.
|
-
|
EX
|
-
|
SAH
|
GEN
|
NA
|
FEM
|
-
|
WID.
|
-
|
DIV.
|
-
|
EX
|
-
|
Horizontal Cut Off
|
BLV
|
202.2398
|
BLV BACKLOG
|
HI
|
159.23
|
HI BACKLOG
|
-
|
LD/CP
|
290.3235
|
LDCP BACKLOG
|
-
|
MIMD
|
245.0227
|
MIMD BACKLOG
|
SP
|
263.5631
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसूचित क्षेत्र के कट ऑफ मार्क्स
|
कैटेगरी
|
सेकेंडरी एजुकेशन कट ऑफ
|
जनरल
|
जनरल
|
262.2676
|
FEM
|
262.2676
|
WID.
|
NA
|
DIV.
|
190.7481
|
EX
|
NA
|
एससी
|
GEN
|
246.1426
|
FEM
|
226.6426
|
WID.
|
-
|
DIV.
|
-
|
EX
|
-
|
एसटी
|
GEN
|
190.5206
|
FEM
|
189.5696
|
WID.
|
NA
|
DIV.
|
154.5601
|
EX
|
-
|
Horizontal cut of
|
BLV
|
NA
|
BLV BACKLOG
|
-
|
HI
|
-
|
HI BACKLOG
|
-
|
LD/CP
|
-
|
LDCP BACKLOG
|
219.5433
|
MIMD
|
NA
|
MIMD BACKLOG
|
-
|
SP
|
-
संस्कृत शिक्षा विभाग के गैर अनुसूचित क्षेत्र के कट ऑफ मार्क्स -
|
कैटेगरी
|
संस्कृति शिक्षा विभाग कट ऑफ
|
जनरल
|
जनरल
|
282.2573
|
FEM
|
274.7328
|
WID.
|
NA
|
DIV.
|
259.3032
|
EX
|
226.065
|
जनरल EWS
|
GEN
|
273.868
|
FEM
|
272.6687
|
WID.
|
-
|
DIV.
|
-
|
EX
|
-
|
एससी
|
GEN
|
279.3002
|
FEM
|
-
|
WID.
|
-
|
DIV.
|
-
|
EX
|
-
|
एसटी
|
GEN
|
247.0356
|
FEM
|
236.7223
|
WID.
|
-
|
DIV.
|
-
|
EX
|
-
|
ओबीसी
|
GEN
|
281.7815
|
FEM
|
272.6833
|
WID.
|
-
|
DIV.
|
-
|
EX
|
224.5572
|
एमबीसी
|
GEN
|
271.5781
|
FEM
|
-
|
WID.
|
-
|
DIV.
|
-
|
EX
|
-
संस्कृत शिक्षा विभाग के अनुसूचित क्षेत्र के कट ऑफ मार्क्स -
|
कैटेगरी
|
कट ऑफ
|
जनरल
|
जनरल
|
261.2867
|
FEM
|
-
|
WID.
|
-
|
DIV.
|
-
|
EX
|
-
|
एसटी
|
GEN
|
188.8523
|
FEM
|
-
|
WID.
|
-
|
DIV.
|
-
|
EX
|
-
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.