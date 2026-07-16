Rajasthan Librarian Grade 3 Cut off 2026: आरएसएसबी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स

Rajasthan Librarian Grade 3 Cut off 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 कट ऑफ लिस्ट जारी की है। रिजल्ट के साथ - साथ कट ऑफ लिस्ट आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी की गई है। फाइनल कट ऑफ लिस्ट दिसंबर हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर जारी की गई है। जिन उम्मीदवारों ने न्युनतम अंकों से अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं, उन्हें ज्वांइनिंग लेटर दिया जाएगा।

RSMSSB की ओर से जारी हुई कट ऑफ न्युनतम अंक हैं, जो उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए जरूरी माने जाते हैं। यह अंक परीक्षा के कठिनाई स्तर कई कारकों पर निर्भर करते हैं।

RSMSSB Grade 3 Cut off 2026: कट ऑफ जारी

आरएसएसबी की ओर से कट ऑफ लिस्ट राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 फाइनल रिजल्ट के साथ जारी की गई है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं।