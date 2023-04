RBI Grade-B Recruitment Notification 2023: जारी हुई आरबीआई ग्रेड-बी नोटिफिकेशन की तारीख, जानें कब से भरें फार्म

RBI Grade-B Bharti 2023 : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग ग्रेड बी में अधिकारी ग्रेड बी जनरल पीवाई अधिकारी (DR) और अधिकारी ग्रेड बी सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन (DEPR)पीवाई 2023 के पद पर भर्ती के लिए एक संक्षिप्त अधिसूचना जारी की है।उम्मीदवार 09 मई 2023 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 09 जून 2023 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अवसरों.rbi.org.in पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

बैंक देश भर में कुल 291 पदों पर भर्तियाँ कर रहा है, जिनमें से 222 रिक्तियां अधिकारी ग्रेड बी सामान्य पदों के लिए हैं। उम्मीदवारों का चयन एक ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जो दो चरणों में आयोजित की जाएगी आरबीआई ग्रेड बी चरण 1 परीक्षा और आरबीआई ग्रेड बी चरण 2 परीक्षा। इस लिखित परीक्षा से सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया जायेगा.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी विवरणों के लिए आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी भर्ती की प्रतीक्षा करें। इस बीच, उम्मीदवार नीचे परीक्षा की तारीख, वेतन, योग्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न को देख सकते हैं:

RBI Grade B Recruitment 2023 ओवरव्यू :

भारतीय रिजर्व बैंक ग्रेड बी 2023 भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में आरबीआई ग्रेड बी 2023 अधिसूचना पर विस्तृत जानकारी देख सकते हैं -

बैंक का नाम रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) पद का नाम ग्रेड -B पदों की संख्या 291 टाइप सरकारी नौकरी रजिस्ट्रेशन डेट 09 मई से 09 जून 2023 चयन प्रक्रिया प्रीलिम्स एग्जाम मेंस एग्जाम इंटरव्यू नंबर ऑफ़ एटेम्पट 6 ऑफिसियल वेबसाइट www.rbi.org.in

RBI Grade B Recruitment 2023 Important dates

RBI Grade B रजिस्ट्रेशन डेट 09 मई से 09 जून 2023 RBI Grade B जनरल ऑफिसर एग्जाम डेट (Paper-I) 9 से 30 जुलाई, 2023 RBI ऑफिसर ग्रेड - B (DR)- जनरल फेज-I – ऑनलाइन एग्जामिनेशन 09 जुलाई, 2023 ऑफिसर ग्रेड -B (DR)- जनरल फेज-II – पेपर I, II & III Online Examination 30 जुलाई, 2023 RBI ग्रेड-बी DEPR & DSIM डेट 16 जुलाई से 02 सितम्बर 2023 RBI ऑफिसर ग्रेड -B (DR)- DSIM एग्जाम डेट 16 जुलाई से 8 अगस्त, 2023 RBI ग्रेड-बी एडमिट कार्ड डेट जून या जुलाई 2023 RBI ग्रेड-बी रिजल्ट जल्द घोषित होगा

RBI Grade B 2023 पदों का विवरण :

पद का नाम कुल पद Officers Grade B General 238 Officers Grade B DEPR 38 Officers Grade B DSIM 31

Grade B Officer एजुकेशन क्वालिफिकेशन :

Officers in Grade 'B' (DR) - (General):सभी सेमेस्टर/वर्षों के योग में न्यूनतम 60% अंकों के साथ किसी भी विषय / समकक्ष तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता में स्नातक (SC / ST / PwBD आवेदकों के लिए 50%) या न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर / समकक्ष तकनीकी योग्यता (SC / ST / PwBD आवेदकों के लिए उत्तीर्ण अंक) ।

Officers in Grade 'B' (DR) - DEPR: किसी मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय / संस्थान या पीजीडीएम / एमबीए से अर्थशास्त्र / अर्थमिति / मात्रात्मक अर्थशास्त्र / गणितीय अर्थशास्त्र / एकीकृत अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम / वित्त में न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ सभी सेमेस्टर / वर्षों में मास्टर डिग्री किसी मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय / संस्थान से कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ, किसी मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय / संस्थान से सभी सेमेस्टर / वर्षों में न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ वित्त या कृषि / व्यवसाय / विकासात्मक / अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र की किसी भी उप-श्रेणी में अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री।

Officers in Grade 'B' (DR) - DSIM - आईआईटी खड़गपुर से सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/गणितीय अर्थशास्त्र/अर्थमिति/सांख्यिकी और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री/आईआईटी बॉम्बे से अनुप्रयुक्त सांख्यिकी और सूचना विज्ञान में कम से कम 55% अंकों के साथ या सभी सेमेस्टर/वर्षों के योग में समकक्ष ग्रेड या गणित में मास्टर डिग्री कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ सभी सेमेस्टर / वर्ष और सांख्यिकी या संबंधित विषयों में एक वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किसी प्रतिष्ठित संस्थान से या भारतीय सांख्यिकी संस्थान की एम स्टैटिक्स डिग्री न्यूनतम 55% अंकों के साथ ISI कोलकाता, IIT खड़गपुर और IIM कलकत्ता द्वारा संयुक्त रूप से पेश किए गए सभी सेमेस्टर / वर्षों या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स (PGDBA) के कुल मिलाकर सभी सेमेस्टर / वर्षों के कुल मिलाकर न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड।

RBI Grade B Recruitment 2023 आवेदन प्रक्रिया :

आरबीआई ग्रेड-बी के पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं -

स्टेप-1 आरबीआई की ऑफिसियल वेबसाइट पर जायें https://opportunities.rbi.org.in/Scripts/Vacancies and click on “Recruitment for the post of “Officers in Gr.’B’ (DR) General/DEPR/DSIM” given under 'Opportunities@RBI' >Current Vacancies > Vacancies.

स्टेप-2 आवेदन के लिए पंजीकरण करने के लिए "नए पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें" टैब चुनें और अपना नाम, संपर्क विवरण और ईमेल-आईडी दर्ज करें। भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड, मुंबई द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड तैयार किया जाएगा

स्टेप-3: 'ऑनलाइन आवेदन' भरने के लिए विज्ञापन पेज पर हाइपरलिंक "ऑनलाइन आवेदन पत्र" पर क्लिक करें।

स्टेप- 4: मूल विवरण दर्ज करें और दिए गए विनिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखित घोषणा अपलोड करें।

स्टेप- 5: 'अपने विवरण को मान्य करें' और 'सेव एंड नेक्स्ट' बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन सहेजें।

स्टेप- 6: दस्तावेजों को स्कैन करने और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देशों में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार एक फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और एक हाथ से लिखित घोषणा अपलोड करने के लिए आगे बढ़ें।

स्टेप- 7: आवेदन पत्र के अन्य विवरण भरें।

स्टेप- 8: फाइनल सब्मिट से पहले पूरे आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन और सत्यापन करने के लिए पूर्वावलोकन टैब पर क्लिक करें।

स्टेप- 9: यदि आवश्यक हो तो विवरणों को संशोधित करें, और यह सत्यापित करने और सुनिश्चित करने के बाद कि आपके द्वारा भरे गए फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अन्य विवरण सही हैं, केवल 'अंतिम सबमिट' पर क्लिक करें।

स्टेप- 10: 'भुगतान' टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।

स्टेप- 11: 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें

आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे विज्ञापित पदों के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।