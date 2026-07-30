RPSC 2nd Grade Answer Key 2026: राजस्थान द्वितीय श्रेणी आंसर की जारी, ग्रुप C पीडीएफ करें डाउनलोड
RPSC 2nd Grade Answer Key 2026: आरपीएससी द्वितीय श्रेणी ग्रुप सी आंसर की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार भर्ती परीक्षा में शामिल थे, वे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से ग्रुप सी सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
RPSC 2nd Grade Answer Key 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने आज ग्रुप सी आंसर की जारी कर दी है। उत्तर कुंजी पीडीएफ फोर्मेट में ग्रुप सी (जनरल नॉलेज, संस्कृत, विज्ञान) विषयों की जारी की गई है। इसमें सभी विषयों के सही उत्तर दिए गए हैं। यदि उम्मीदवारों को किसी उत्तर में कोई गलती मिलती है, तो वे 31 जुलाई तक ऑब्जेक्शन शुल्क के साथ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
RPSC 2nd Grade Answer Key 2026: उत्तर कुंजी जारी
आरपीएससी ने सेकिंड ग्रेड ग्रुप सी विषयों की आंसर की जारी कर दी है। इस परीक्षा की उत्तर कुंजी और आपत्ति दर्ज करने की सुविधा ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करा दी है। उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और अंकों का अनुमान लगा सकते हैं।
आंसर की से जुड़ी अन्य हाइलाट्स उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।
|
परीक्षा का नाम
|
वरिष्ठ शिक्षक श्रेणी द्वितीय (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2026
|
परीक्षा का तरीका
|
ऑनलाइन
|
कुल विषय
|
ग्रुप A, B, C और डी
|
परीक्षा तिथि
|
12 से 18 जुलाई, 2026
|
आपत्ति दर्ज
|
3ज जुलाई, 2026
|
आपत्ति दर्ज करने की तिथि
|
28 से 31 जुलाई, 2026
|
कुल अंक
|
500
|
निगेटिव मार्किंग
|
-⅓
RPSC 2nd Grade Answer Key 2026: आंसर की पीडीएफ डाउनलोड लिंक
हमने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए ग्रुप A, B और C की उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का लिंक यहां उपलब्ध करा दिया है।
|
1
|
28/07/2026
|
SR. TEACHER (SEC. EDU.) COMP. EXAM 2025
|
Model Answer Key for Sr. Teacher (Sec. Edu. Deptt.) Comp. Exam - 2025 (Hindi)
|
2
|
28/07/2026
|
SR. TEACHER (SEC. EDU.) COMP. EXAM 2025
|
Model Answer Key for Sr. Teacher (Sec. Edu. Deptt.) Comp. Exam - 2025 (G.K. Group-B)
|
3
|
28/07/2026
|
SR. TEACHER (SEC. EDU.) COMP. EXAM 2025
|
Model Answer Key for Sr. Teacher (Sec. Edu. Deptt.) Comp. Exam - 2025 (Social Science)
|
4
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28/07/2026
|
SR. TEACHER (SEC. EDU.) COMP. EXAM 2025
|
Model Answer Key for Sr. Teacher (Sec. Edu. Deptt.) Comp. Exam - 2025 (G.K. Group-A)
|
5
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30/07/2026
|
SR. TEACHER (SEC. EDU.) COMP. EXAM 2025
|
Model Answer Key for Sr. Teacher (Sec. Edu. Deptt.) Comp. Exam - 2025 (G.K. Group-C)
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6.
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30/07/2026
|
SR. TEACHER (SEC. EDU.) COMP. EXAM 2025
|
Model Answer Key for Sr. Teacher (Sec. Edu. Deptt.) Comp. Exam - 2025 (Science)
|
7
|
30/07/2026
|
SR. TEACHER (SEC. EDU.) COMP. EXAM 2025
|
Model Answer Key for Sr. Teacher (Sec. Edu. Deptt.) Comp. Exam - 2025 (Sanskrit)
RPSC 2nd Grade Answer Key 2026: ऑनलाइन आंसर की कैसे डाउनलोड करें?
आरपीएससी सेकिंड ग्रेड आंसर की 2026 डाउनलोड करने के सिंपल स्टेप नीचे दिए गए हैं।
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, Candidates Information पर जाएं।
स्टेप 3 अब आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करें।
स्टेप 4 उत्तर कुंजी पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगी।
स्टेप 5 आंसर की पीडीएफ और रिस्पांस शीट डाउनलोड करें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.