RRB Ministerial and Isolated Categories Answer Key 2025: मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी आंसर-की जल्द, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRBs) जल्द ही RRB मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी की आंसर की 2025 जारी करेगा। प्रोविजनल आंसर की के साथ, बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट पर रिस्पॉन्स शीट और आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी जारी करेगा। यह प्रोविजनल आंसर की Candidates को उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करेगी। इससे वे परीक्षा में सफल होने की अपनी संभावना का अंदाजा लगा सकेंगे। यह परीक्षा तीन दिनों तक, यानी 10 से 12 सितंबर 2025 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा देने वाले Candidates जल्द ही सभी सेट के लिए आधिकारिक आंसर की का PDF Online डाउनलोड कर सकेंगे और अपनी आपत्तियां भी दर्ज करा सकेंगे। RRB मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी आंसर-की 2025 की तारीख हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद है कि अधिकारी सितंबर के आखिरी हफ्ते में RRB मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी की आंसर की जारी कर सकते हैं। जारी होने के बाद, Candidates आधिकारिक वेबसाइट- rrbapply.gov.in से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस लेख में दिए गए लिंक के माध्यम से भी सीधे आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

RRB मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती 2025 का विवरण मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के तहत अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए, रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) RRB मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती 2025 परीक्षा आयोजित करता है। यह रेलवे की सबसे लोकप्रिय परीक्षाओं में से एक है। हमने नीचे दी गई टेबल में इस परीक्षा से जुड़ी मुख्य बातें बताई हैं। विवरण जानकारी भर्ती बोर्ड रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) परीक्षा का नाम RRB मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी (RRB MI) पद जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, चीफ लॉ असिस्टेंट, कुक, PGT, TGT, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर (पुरुष/महिला EM), असिस्टेंट मिस्ट्रेस (जूनियर स्कूल), म्यूजिक मिस्ट्रेस, डांस मिस्ट्रेस, लेबोरेटरी असिस्टेंट (स्कूल), हेड कुक, फिंगरप्रिंट एग्जामिनर रिक्तियां 1036 परीक्षा का मोड कंप्यूटर आधारित मोड चयन प्रक्रिया CBT / स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट (SST) / ट्रांसलेशन टेस्ट (TT) / परफॉर्मेंस टेस्ट (PT) / टीचिंग स्किल टेस्ट (TST) (जो भी लागू हो), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in

RRB मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी आंसर की 2025: आपत्ति दर्ज करने के स्टेप्स RRBs अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आंसर की अपलोड करेगा। इसके साथ ही, आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी बताई जाएगी। Candidates आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से Online मोड में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियां दर्ज कराने के लिए Candidates को जरूरी फीस का भुगतान करना होगा। Candidates लिंक पर अपनी लॉगिन जानकारी का उपयोग करके आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। RRB मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी आंसर की 2025 कैसे डाउनलोड करें? जारी होने के बाद, Candidates नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके RRB मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी आंसर की 2025 डाउनलोड कर सकते हैं- स्टेप 1: अपने संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं (उदाहरण के लिए, चंडीगढ़ क्षेत्र के लिए rrbcdg.gov.in)। स्टेप 2: होमपेज पर, “CEN No. 07/2024 Ministerial and Isolated Categories – Answer Key” शीर्षक वाले लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।