RRB Ministerial and Isolated Categories Answer Key 2025: मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी आंसर-की जल्द, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

By Vijay Pratap Singh
Sep 19, 2025, 17:05 IST

RRB जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर RRB मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी की आंसर की 2025 जारी करने वाला है। 1036 अलग-अलग पदों के लिए परीक्षा देने वाले Candidates आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे और अगर उन्हें कोई आपत्ति है, तो वे उसे Online मोड में दर्ज भी करा सकेंगे। सभी जानकारी यहां देखें।

RRB Ministerial and Isolated Categories Answer Key 2025
RRB Ministerial and Isolated Categories Answer Key 2025

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRBs) जल्द ही RRB मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी की आंसर की 2025 जारी करेगा। प्रोविजनल आंसर की के साथ, बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट पर रिस्पॉन्स शीट और आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी जारी करेगा। यह प्रोविजनल आंसर की Candidates को उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करेगी। इससे वे परीक्षा में सफल होने की अपनी संभावना का अंदाजा लगा सकेंगे।

यह परीक्षा तीन दिनों तक, यानी 10 से 12 सितंबर 2025 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा देने वाले Candidates जल्द ही सभी सेट के लिए आधिकारिक आंसर की का PDF Online डाउनलोड कर सकेंगे और अपनी आपत्तियां भी दर्ज करा सकेंगे।

RRB मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी आंसर-की 2025 की तारीख

हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद है कि अधिकारी सितंबर के आखिरी हफ्ते में RRB मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी की आंसर की जारी कर सकते हैं। जारी होने के बाद, Candidates आधिकारिक वेबसाइट- rrbapply.gov.in से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस लेख में दिए गए लिंक के माध्यम से भी सीधे आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

RRB मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती 2025 का विवरण

मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के तहत अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए, रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) RRB मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती 2025 परीक्षा आयोजित करता है। यह रेलवे की सबसे लोकप्रिय परीक्षाओं में से एक है। हमने नीचे दी गई टेबल में इस परीक्षा से जुड़ी मुख्य बातें बताई हैं।

विवरण

जानकारी

भर्ती बोर्ड

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)

परीक्षा का नाम

RRB मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी (RRB MI)

पद

जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, चीफ लॉ असिस्टेंट, कुक, PGT, TGT, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर (पुरुष/महिला EM), असिस्टेंट मिस्ट्रेस (जूनियर स्कूल), म्यूजिक मिस्ट्रेस, डांस मिस्ट्रेस, लेबोरेटरी असिस्टेंट (स्कूल), हेड कुक, फिंगरप्रिंट एग्जामिनर

रिक्तियां

1036

परीक्षा का मोड

कंप्यूटर आधारित मोड

चयन प्रक्रिया

CBT / स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट (SST) / ट्रांसलेशन टेस्ट (TT) / परफॉर्मेंस टेस्ट (PT) / टीचिंग स्किल टेस्ट (TST) (जो भी लागू हो), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट

आधिकारिक वेबसाइट

rrbcdg.gov.in

RRB मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी आंसर की 2025: आपत्ति दर्ज करने के स्टेप्स

RRBs अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आंसर की अपलोड करेगा। इसके साथ ही, आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी बताई जाएगी। Candidates आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से Online मोड में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियां दर्ज कराने के लिए Candidates को जरूरी फीस का भुगतान करना होगा। Candidates लिंक पर अपनी लॉगिन जानकारी का उपयोग करके आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

RRB मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी आंसर की 2025 कैसे डाउनलोड करें?

जारी होने के बाद, Candidates नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके RRB मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी आंसर की 2025 डाउनलोड कर सकते हैं-

स्टेप 1: अपने संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं (उदाहरण के लिए, चंडीगढ़ क्षेत्र के लिए rrbcdg.gov.in)।

स्टेप 2: होमपेज पर, “CEN No. 07/2024 Ministerial and Isolated Categories – Answer Key” शीर्षक वाले लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।

स्टेप 3: आपको candidate लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

स्टेप 4: अपना Registration नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 5: आगे बढ़ने के लिए लॉगिन बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6: RRB मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी आंसर की 2025 आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी।

स्टेप 7: PDF फाइल डाउनलोड करें और अपने जवाबों का मिलान आधिकारिक उत्तरों से करें।

स्टेप 8: भविष्य के लिए आंसर की का एक प्रिंटआउट ले लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

