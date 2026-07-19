RRB NFR Apprentice Vacancy 2026: आरआरबी एनएफआर अप्रेंटिस के 6777 पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें Apply

RRB NFR Apprentice Vacancy 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट nfr.indianrailways.gov.in पर आरआरबी एनएफआर अप्रेंटिस के कुल 6777 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 17 जुलाई 2026 से शुरू हो चुके हैं। इन पदों के लिए सलेक्शन मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। RRB NFR Apprentice Vacancy 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक आरआरबी में एनएफआर अप्रेंटिस पदों की भर्ती के लिए नोटिफिेकेशन की PDF (विज्ञापन संख्या NFR/NAPS/ACT APP./2026) ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। अपात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन रद्द किए जा सकते हैं। आप नीचे दी गई टेबल के जरिए पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जब जारी हो जाएगा।

आरआरबी एनएफआर अप्रेंटिस पद ऑनलाइन आवेदन लिंक जल्द जारी RRB NFR Apprentice Vacancy 2026 - हाइलाइट्स कक्षा 10वीं पास धारकों के लिए आआरबी में एनएफआर अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन करने का एक सुनहरा अवसर है। इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को कोई नियमित सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि मासिक वजीफा दिया जाता है। इसमें पहले साल 9,600 प्रति माह, दूसरे साल 10,560 प्रति माह और तीसरे साल 11,040 प्रति माह दिया जाता है। आप नीचे दी गई टेबल से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) पद का नाम एनएफआर अप्रेंटिस रिक्त पदों की संख्या 6777 नोटिफिकेशन जारी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 20 जुलाई 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2026 चयन प्रक्रिया मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल ऑफिशियल वेबसाइट nfr.indianrailways.gov.in