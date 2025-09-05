RRB Paramedical Recruitment 2025 Extend: रेलवे आरआरबी के 434 पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ी, अब 18 सितंबर तक करें अप्लाई

RRB Paramedical Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने RRB पैरामेडिकल भर्ती 2025 (CEN No. 03/2025) के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आधिकारिक तौर पर बढ़ा दी है। Candidates अब कुल 434 पैरामेडिकल पदों के लिए 18 सितंबर 2025 (रात 11:59 बजे) तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। इस भर्ती में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, ECG टेक्निशियन, रेडियोग्राफर, डायलिसिस टेक्निशियन और हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।
Candidates को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी मिनट का इंतजार न करें और रेलवे के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपनी जगह पक्की करने के लिए जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
RRB पैरामेडिकल ऑनलाइन आवेदन 2025 डायरेक्ट लिंक
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने RRB पैरामेडिकल भर्ती 2025 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। Candidates अब अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र 18 सितंबर 2025 (रात 11:59 बजे) तक पूरा कर सकते हैं। अक्सर Candidates को आधिकारिक लिंक ढूंढने में या गैर-आधिकारिक स्रोतों पर निर्भर रहने के कारण देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। Candidates का समय बचाने और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए RRB पैरामेडिकल ऑनलाइन आवेदन 2025 का सीधा लिंक नीचे दिया गया है।
RRB पैरामेडिकल ऑनलाइन आवेदन 2025
RRB पैरामेडिकल ऑनलाइन आवेदन 2025 की आखिरी तारीख
RRB पैरामेडिकल भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी भी जारी है। इससे Candidates को 434 पैरामेडिकल पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 18 सितंबर 2025 (रात 11:59 बजे) तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तारीख 8 सितंबर 2025 थी।
RRB पैरामेडिकल आवेदन पत्र 2025: महत्वपूर्ण विवरण
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने RRB पैरामेडिकल भर्ती 2025 (CEN No. 03/2025) का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। Candidates को किसी भी समय-सीमा से चूकने से बचने के लिए नीचे दी गई टेबल में सभी प्रमुख तारीखों को ध्यान से देखना चाहिए।
|
आयोजन
|
तारीख
|
अधिसूचना जारी
|
8 अगस्त 2025
|
आवेदन प्रारंभ तिथि
|
9 अगस्त 2025
|
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
18 सितंबर 2025 (रात 11:59 बजे)
|
शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि
|
20 सितंबर 2025
|
एप्लिकेशन संशोधन विंडो
|
21 – 30 सितंबर 2025
|
स्क्राइब विवरण सबमिशन विंडो
|
1 – 5 अक्टूबर 2025
RRB पैरामेडिकल भर्ती 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?
RRB पैरामेडिकल भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के स्टेप्स नीचे दिए गए हैं:
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: “CEN 03/2025 – Paramedical Recruitment Apply Online” पर क्लिक करें।
स्टेप 3: मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके Registration करें, फिर OTP से वेरिफाई करें।
स्टेप 4: Registration की जानकारी के साथ लॉग इन करें।
स्टेप 5: RRB पैरामेडिकल आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और पेशेवर जानकारी भरें।
स्टेप 6: जरूरी दस्तावेज जैसे लाइव फोटो, उम्मीदवार के हस्ताक्षर और कैटेगरी/SC-ST प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) अपलोड करें।
स्टेप 7: डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के जरिए आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 8: फॉर्म जमा करें और भविष्य के लिए एक कॉपी डाउनलोड कर लें।
