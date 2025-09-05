UPPSC Assistant Professor Vacancy 2025: यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 रिक्त पदों पर भर्ती, ऑनलाइन आवेदन, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया जानें

UPPSC Assistant Professor Post 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1253 रिक्त पदों को भरा जाएगा जिसमें विभिन्न विषयों के शिक्षक शामिल है। यह आवेदन प्रक्रिया 4 सितंबर से शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2025 है।

इस नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा पास करने वालों को इंटरव्यू में शामिल होना होगा। सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क 125 रुपये। एससी/एसटी और भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये। वहीं पीएच उम्मीदवारों के लिए 25 रुपये आवेदन शुल्क तय किया गया है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

UPPSC Assistant Professor Vacancy 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन

संंबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 सितंबर से शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर, 2025 है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जांच कर अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं: