SSC JHT Answer Key 2025: एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांस्लेटर उत्तर कुंजी जारी, यहां ssc.gov.in से करें रिस्पॉस शीट चेक

By Priyanka Pal
Sep 5, 2025, 11:17 IST

SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आंसर की 2025 अब लाइव हो गई है, जिससे Candidates अपनी रिस्पांस शीट देख सकते हैं और अपने अंकों की गणना कर सकते हैं। SSC JHT आंसर की अगस्त में हुई परीक्षा के लिए जारी की गई है। Candidates 7 सितंबर तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसका सीधा लिंक यहां दिया गया है।

SSC JHT Answer Key 2025
SSC JHT Answer Key 2025

SSC JHT Answer Key 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 4 सितंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आंसर की 2025 जारी कर दी है। आंसर की के साथ SSC JHT रिस्पांस शीट 2025 भी जारी की गई है। इससे Candidates अपने दिए गए उत्तरों का मिलान आधिकारिक उत्तरों से कर सकते हैं।

SSC JHT आंसर की 2025 PDF अब आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर डाउनलोड की जा सकती है। Candidates अपनी रिस्पांस शीट डाउनलोड करने के लिए अपनी Registration ID और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉग इन करके आधिकारिक आंसर की देख सकते हैं।

SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आंसर की 2025 जारी

SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आंसर की 2025 को 4 सितंबर, 2025 को जारी किया गया। यह 12 अगस्त, 2025 को आयोजित हुई परीक्षा के लिए है। अब जब आधिकारिक आंसर की ssc.gov.in पर उपलब्ध है, तो Candidates अपने प्रदर्शन का आकलन कर सकते हैं। इससे उन्हें भर्ती प्रक्रिया में अपनी संभावनाओं का एक वास्तविक अंदाजा लग जाएगा। इस रिलीज में SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर रिस्पांस शीट 2025 और प्रोविजनल आंसर की दोनों शामिल हैं। इससे Candidates अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और अपने अनुमानित अंकों की गणना कर सकते हैं। आधिकारिक सूचना पढ़ने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।

एसएससी जूनियर हिंदी अनुवादक उत्तर कुंजी 2025

आधिकारिक सूचना

SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आंसर की 2025 एक्टिव लिंक 

SSC JHT आंसर की 2025 का लिंक ssc.gov.in पर सक्रिय कर दिया गया है। जिन Candidates ने 12 अगस्त, 2025 को आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) दी थी, वे अब लॉग इन कर सकते हैं। वे आधिकारिक की (key) के साथ अपने दिए गए जवाबों की जांच कर सकते हैं। किसी भी तरह की गलती होने पर Candidates अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने की विंडो 7 सितंबर, 2025 तक खुली रहेगी।

एसएससी जूनियर हिंदी अनुवादक उत्तर कुंजी 2025

एक्टिव लिंक

SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2025 आंसर की: महत्वपूर्ण विवरण

SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आंसर की 2025 को 4 सितंबर, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया। Candidates अपने registration नंबर और पासवर्ड से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने की विंडो 25 अगस्त, 2025 तक खुली है। SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आंसर की 2025 के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

परीक्षा संचालन निकाय

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी)

पोस्ट नाम

जूनियर हिंदी अनुवादक

परीक्षा तिथियां

12 अगस्त, 2025

उत्तर कुंजी जारी करने की तिथि

4 सितंबर, 2025

प्रतिक्रिया पत्रक की उपलब्धता

हाँ

आपत्ति विंडो

4 सितंबर और 7 सितंबर, 2025

अंकन योजना

सही के लिए +1, गलत के लिए -0.25

आधिकारिक वेबसाइट

ssc.gov.in

SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आंसर की 2025 PDF कैसे डाउनलोड करें

Candidates ऊपर दिए गए सीधे लिंक से SSC JHT आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं या वे SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आंसर की 2025 को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन कर सकते हैं:

1.  SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

2.  होमपेज पर "आंसर की" सेक्शन पर क्लिक करें।

3.  "SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आंसर की 2025" चुनें।

4.  लॉग इन करने के लिए अपनी Registration ID और पासवर्ड दर्ज करें।

5.  अपने अंकों का अनुमान लगाएं।

6.  आंसर की PDF और रिस्पांस शीट डाउनलोड करें।

SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आंसर की के खिलाफ आपत्तियां कैसे दर्ज करें

SSC JHT आंसर की 2025 जारी हो गई है और Candidates को निर्धारित समय के भीतर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने की अनुमति है। Candidates को हर सवाल के लिए 100 रुपये का भुगतान करना होगा। आपत्तियां दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

1.  आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

2.  अब अपनी जानकारी का उपयोग करके SSC पोर्टल पर लॉग इन करें।

3.  अब आंसर की टैब के तहत "आपत्ति" सेक्शन पर जाएं।

4.  उस प्रश्न को चुनें जिसे आप चुनौती देना चाहते हैं।

5.  एक सही स्पष्टीकरण और संदर्भ (यदि संभव हो) प्रदान करें।

6.  आपत्ति शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें।


