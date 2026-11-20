SKAU Kurukshetra Admit Card 2026 OUT: 22 नवंबर को होने वाली परीक्षा के लिए जारी हुए स्टाफ नर्स, क्लर्क और फार्मासिस्ट के एडमिट कार्ड, Direct Link
SKAU Kurukshetra Admit Card 2026: श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय (SKAU), कुरुक्षेत्र की ओर से पैरा-मेडिकल और विभिन्न नॉन-टीचिंग पदों की लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल skau.ac.in से अपना एडमिट कार्ड तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं।परीक्षा 22 नवंबर को आयोजित की जाएगी।
SKAU Kurukshetra Admit Card 2026: श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय (SKAU), कुरुक्षेत्र ने विभिन्न नॉन-टीचिंग और पैरा-मेडिकल पद जैसे स्टाफ नर्स, क्लर्क और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की OMR-आधारित लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर आज 20 नवंबर को जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 22 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली है। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 60 रिक्तियों को भरना है। उम्मीदवारों को बिना देरी किए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना चाहिए और उस पर दी गई जानकारी को ध्यान से देख लेना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश पाने के लिए, उम्मीदवारों के पास अपने एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
SKAU Kurukshetra Admit Card 2026 Download Link
एसकेएयू कुरुक्षेत्र एडमिट कार्ड 2026 लिंक श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल पर एक्टिव कर दिया गया है। अभ्यर्थी जो 22 नवंबर को होने वाली परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।
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SKAU Kurukshetra Admit Card 2026 Direct Link
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Link 1- यहां क्लिक करें
Link 2- यहां क्लिक करें
SKAU Kurukshetra Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
अभ्यर्थी नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले पोर्टल skau.eapplynow.com पर जाएं।
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फिर Download Admit Card लिंक पर क्लिक करें।
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अपना Application Number, Registration ID, Password और Date of Birth दर्ज करें।
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स्क्रीन पर खुलने वाले एडमिट कार्ड में अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र का पता चेक कर लें।
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PDF डाउनलोड करें और परीक्षा केंद्र ले जाने के लिए कम से कम 2 प्रिंटआउट निकाल लें।
SKAU Kurukshetra Admit Card पर दिए विवरण
SKAU कुरुक्षेत्र एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उस पर दी गई सभी जानकारियों की ध्यानपूर्वक चेक करनी चाहिए। एडमिट कार्ड में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विवरण दर्ज होते हैं:
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उम्मीदवार का नाम
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रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी
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परीक्षा की तिथि और शिफ्ट
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रिपोर्टिंग टाइम
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परीक्षा केंद्र का नाम और पता
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फोटो और हस्ताक्षर
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महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.