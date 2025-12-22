SSA Chandigarh TGT Result 2025: चंडीगढ़ TGT लिखित परीक्षा ssachd.nic.in परिणाम, अगला चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

SSA Chandigarh TGT Result 2025: समग्र शिक्षा अभियान (SSA) की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर लिखित परीक्षा परिणाम 2025 घोषणा कर दी गई है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि इस लिखित परीक्षा का आयोजन 23 से 30 नवंबर, 2025 को किया गया था। जिसका उद्देश्य संविदा आधार पर विभिन्न विषयों में कुल 104 टीजीटी रिक्त पदों को भरना है। लिखित परीक्षा में चयनित हुए उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल होना होगा। अंतिम चयन उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा में पाए अंक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट में फिट होने पर निर्भर करता है।

SSA Chandigarh TGT Result 2025: लिखित परिणाम

समग्र शिक्षा अभियान (SSA) विज्ञापन संख्या 2/2025 के लिए उम्मीदवारों के आवेदन 5 अगस्त 2025 को मांगे गए थे। आवेदन 14 अगस्त से 5 सितंबर, 2025 तक स्वीकार किए गए थे। लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे, वे अपनी मेरिट लिस्ट की जांच ऑफिशियल वेबसाइट ssachd.nic.in पर जाकर देख सकते हैं।