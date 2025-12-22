NEET SS Admit Card 2025
SSA Chandigarh TGT Result 2025: चंडीगढ़ TGT लिखित परीक्षा ssachd.nic.in परिणाम, अगला चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

By Priyanka Pal
Dec 22, 2025, 13:04 IST

SSA Chandigarh TGT Result 2025: चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर लिखित परीक्षा का परिणाम 2025 की घोषणा की गई है। जो उम्मीदवार 23 से 30 नवंबर, 2025 लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे लेख में दिए स्टेप को फॉलो कर मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। 

SSA Chandigarh TGT Result 2025 Merit List

SSA Chandigarh TGT Result 2025: समग्र शिक्षा अभियान (SSA) की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर लिखित परीक्षा परिणाम 2025 घोषणा कर दी गई है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि इस लिखित परीक्षा का आयोजन 23 से 30 नवंबर, 2025 को किया गया था। जिसका उद्देश्य संविदा आधार पर विभिन्न विषयों में कुल 104 टीजीटी रिक्त पदों को भरना है। लिखित परीक्षा में चयनित हुए उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल होना होगा। अंतिम चयन उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा में पाए अंक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट में फिट होने पर निर्भर करता है। 

SSA Chandigarh TGT Result 2025: लिखित परिणाम  

 समग्र शिक्षा अभियान (SSA) विज्ञापन संख्या 2/2025 के लिए उम्मीदवारों के आवेदन 5 अगस्त 2025 को मांगे गए थे। आवेदन 14 अगस्त से 5 सितंबर, 2025 तक स्वीकार किए गए थे। लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे, वे अपनी मेरिट लिस्ट की जांच ऑफिशियल वेबसाइट ssachd.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। 

SSA Chandigarh TGT Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

समग्र शिक्षा अभियान (SSA) की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर लिखित परीक्षा परिणाम 2025 का महत्वपूर्ण विवरण नीचे टेबल में दिया गया है

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

समग्र शिक्षा अभियान (SSA)

विज्ञापन संख्या

2/2025 

परीक्षा का नाम 

चंडीगढ़ प्रशासन ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर (TGT)

रिक्त पदों की संख्या 

104

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 

5 अगस्त 2025 

आवेदन शुरू होने की तिथि 

14 अगस्त, 2025

आवेदन की अंतिम तिथि 

5 सितंबर, 2025

लिखित परीक्षा का आयोजन 

23 से 30 नवंबर, 2025

प्रोविजनल आंसर की जारी होने की तिथि

3 दिसंबर, 2025

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल टेस्ट

ऑफिशियल वेबसाइट

ssachd.nic.in

SSA Chandigarh TGT Result 2025: मेरिट लिस्ट 

उम्मीदवार अपना परिणाम PDF के रूप में डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। जिसके बाद उम्मीदवारों को PDF फाइल खोलनी होगी और अपना रोल नंबर डालकर अपना नाम ढूंढना होगा:

SSA Chandigarh TGT Result 2025

मेरिट लिस्ट

SSA Chandigarh TGT Result 2025: ऑनलाइन मेरिट लिस्ट डाउनलोड कैसे करें?

23 से 30 नवंबर, 2025 को आयोजित ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर लिखित परीक्षा 2025 में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट ssachd.nic.in पर जाकर मेरिट लिस्ट की जांच कर सकते हैं। नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssachd.nic.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, SSA Chandigarh TGT Result 2025 मेरिट लिस्ट पर जाएं। 

स्टेप 3 अपने विषय की पीडीएफ पर क्लिक करें। 

स्टेप 4 अब अपना रोल नंबर और नाम खोजें।

स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

