स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल एग्जामिनेशन, 2025 के टियर-I के लिए परीक्षा शहर की जानकारी जारी कर दी है। एग्जाम सिटी स्लिप एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपको SSC CHSL एग्जाम सेंटर, शिफ्ट टाइमिंग और शहर जैसी सभी जानकारी मिलेगी। इसे ऑनलाइन मोड में जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को 08 नवंबर को होने वाली लिखित परीक्षा में शामिल होना है, वे ssc.gov.in पर अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके SSC CHSL सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस खबर में SSC CHSL सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 का डायरेक्ट लिंक भी देख सकते हैं-
SSC CHSL City Slip 2025 Download Link
कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल एग्जामिनेशन, 2025 के टियर-I के लिए सिटी डिटेल्स डाउनलोड करने के लिए, आपको लिंक पर अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल डालने होंगे। SSC CHSL सिटी स्लिप नीचे दिए गए लिंक से भी सीधे डाउनलोड की जा सकती है-
सिटी स्लिप डाउनलोड करने में समस्या आने पर क्या करें?
जारी होने के बाद, उम्मीदवारों लिंक पर अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके अपनी SSC CHSL सिटी स्लिप इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको SSC CHSL सिटी स्लिप इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने में कोई समस्या आ रही है, तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित अधिकारी से संपर्क करने के लिए हेल्प डेस्क नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें और समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए तुरंत बताएं। इस संबंध में आप सिटी स्लिप नोटिफिकेशन के साथ दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं या संबंधित अधिकारी को ईमेल कर सकते हैं।
SSC CHSL City Intimation Slip 2025
इस भर्ती अभियान के तहत, लोअर डिविजनल क्लर्क (LDC)/ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA), डेटा एंट्री ऑपरेटर/डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड "A" समेत कुल 3131 पद भरे जाने हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल एग्जामिनेशन, 2025 के लिए इस भर्ती अभियान के बारे में पूरी जानकारी नीचे दी गई है।
|
संस्थान
|
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC)
|
पद का नाम
|
कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल एग्जामिनेशन, 2025 (टियर-I)
|
पदों की संख्या
|
3131
|
परीक्षा की तारीख
|
12 नवंबर, 2025 से
|
सिटी डिटेल्स का स्टेटस
|
इंतजार है
|
एडमिट कार्ड की तारीख
|
संभावित रूप से 09 नवंबर, 2025 को
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
ssc.gov.in
SSC CHSL सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड में क्या अंतर है?
कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल एग्जामिनेशन, 2025 के टियर-I में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसमें उस शहर का नाम होता है जहां उनका परीक्षा केंद्र है। इससे उन्हें यात्रा और रहने की व्यवस्था पहले से करने में मदद मिलेगी। लेकिन ध्यान दें कि यह सिटी स्लिप, एडमिट कार्ड नहीं है। SSC CHSL का एडमिट कार्ड अलग से, संभावित रूप से 09 नवंबर, 2025 को जारी किया जाएगा। इसमें आपको परीक्षा केंद्र का पता, शिफ्ट का समय, रिपोर्टिंग टाइम और दूसरी सभी जानकारी मिलेगी।
SSC CHSL सिटी स्लिप 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवारों नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके SSC CHSL सिटी डिटेल्स 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टेप 1 : स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की आधिकारिक वेबसाइट - https://ssc.gov.in/ पर जाएं।
स्टेप 2: होम पेज पर 'Information regarding the city slip of examination and Admission Certificate for the उम्मीदवारों of Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination, 2025 (Tier-I)' लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: होम पेज पर दिए गए लिंक में अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल डालें।
स्टेप 4: उम्मीदवारों को एक नई विंडो में उनकी सिटी स्लिप मिल जाएगी।
स्टेप 5: इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव कर लें।
SSC CHSL सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने की तारीख
उम्मीद है कि SSC CHSL सिटी इंटिमेशन स्लिप 03 नवंबर, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसमें प्रस्तावित परीक्षा के शहर और जगह की जानकारी होती है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल एग्जामिनेशन, 2025 के टियर-I में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र की जगह की जानकारी मिल जाएगी। यही कारण है कि संबंधित अधिकारी एडमिट कार्ड से पहले सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करते हैं, ताकि उम्मीदवारों परीक्षा से काफी पहले अपनी यात्रा की योजना बना सकें।
लॉग-इन के लिए जरूरी जानकारी
कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल एग्जामिनेशन, 2025 के टियर-I में शामिल होने वाले उम्मीदवारों लिंक पर अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड जैसी जानकारी देनी होगी। लॉग-इन के लिए जरूरी जानकारी नीचे दी गई है-
-
रजिस्ट्रेशन नंबर
-
जन्म तिथि
